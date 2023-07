Manara e Betto e Marlene Kuntz si contendono il fine settimana a Bologna tra immagini e suoni

Bologna, 25 luglio 2023 – La sciantosa Lisa Manara e il chitarrista Aldo Betto giovedì 27 luglio danno inizio alle meraviglie della musica ambrata al Salotto del Jazz, sorta di venue virtuale di via Mascarella Alta cui fanno capo Cantina Bentivoglio, Bravo Caffè e Bar ristorante Moustache.

Un binomio super rodato con una dimensione estetica che abbraccia il plurilinguaggio blues-afro-pop. Artista di notevole sensibilità, l’ugola 31enne di Sesto Imolese si muove con sicurezza tanto in orbita swing che nel cantautorato con uno strumento voce che diviene anno dopo anno un po’ più bruno e smaliziato. Notevole il progetto dedicato con Aldo Betto a Miriam Makeba, l’intramontabile Mama Africa, ugola sudafricana che ha inondato il mondo dei suoi canti di gioia e dolore ispirati dalla condizione della popolazione nera.

Venerdì 28 luglio le luci si accendono su Frank Coppola Vibration Trio che ospita Eva Coillicelli, cantante compositrice formatasi all’Accademia Musicale di Modena che ha collaborato con Maison Burlesque e Club Squisito.

Giovedì dalle 21 al Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli di vicolo Malgrado si conclude la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 con l’Omaggio alla Blue Note records, riservata alle formazioni orchestrali. Occasione in cui saranno presentate in prima assoluta alcune partiture originali composte dagli allievi della classe di composizione jazz di Michele Corcella, che dirige l’ensemble.

Si assisterà così all’esibizione di Ada Flocco (voce), Andrea Margherita Martinelli (voce e vincitrice del Premio Zucchelli 2022), Marco Zenni (tromba), Alberto Bonora (sax alto), Nicola Parolari (sax tenore), Giuseppe La Stella (trombone), Enrico Bonora (sax baritono), Daniele Marrone (contrabbasso), Mattia Bassetti (batteria), Michele Corcella (direzione). Special guest il sassofonista Simone La Maida.

Venerdì per la rassegna Porta Pratello SummerGround, organizzata da Arci Bologna, Caritas Bologna e Coop, ciack su Karma Clima, un documentario di Michele Piazza e Marlene Kuntz (ore 21). Segue l’incontro con gli autori. Il documentario nasce come progetto di residenza artistica diffusa condotta dai Marlene Kuntz in tre comuni della provincia di Cuneo, luoghi emblematici della ‘piccola Italia’: Ostana, Piozzo e Rittana, presso la borgata Paraloup.

Una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi fondamentali come il cambiamento climatico - quella forza distruttiva che sta spingendo la Terra, le specie animali e l’umanità verso un punto di non ritorno - e che ha portato alla nascita dell’ultimo album dei Marlene Kuntz. L’intero percorso è diventato, nel corso del 2023, anche un documentario per la regia di Michele Piazza.

Sabato DJ Zeta + DJ Fonzie + DJ Livio vinyl set, esprimono magie dalla consolle dalle 19.30. Passione, talento e competenza da piani alti fanno di questi tre dj artisti a tutto tondo, alla ricerca dell’inedito da usare come antidoto alla scontatezza di consolle usate da mixermen con prospettive solo commerciali. Dj Zeta, co-titolare dello Sghetto Jazz Club, attualmente collabora con il progetto It’s time to BO, un collettivo di cui fanno parte professionisti dell’arte e dello spettacolo.

Dj Fonzie include nei propri dj set, perle rigorosamente heavy funk, soul, rare groove, latin funk e disco funk. Dj Livio, attivo a Gallery 16 con il progetto ‘IN BlacK’, oggi affronta generi diversi come il Jazz rock, la musica tradizionale africana e brasiliana, la fusion, ma sempre continuando a sviluppare l’amore per il Soul-Funk.