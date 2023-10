Mangiare al ristorante a metà prezzo a Bologna: dove andare

Bologna, 5 ottobre 2023 - Mangiare in un ristorante con uno sconto del 50%? Si può, con TheFork Festival. L’iniziativa, promossa dall’app di prenotazione online di ristoranti più famosa del web, torna per una nuova edizione fino al 26 novembre.

Un’occasione unica per scoprire nuovi locali a Bologna o tornare nelle solite amate trattorie e mangiare a metà prezzo. Vediamo come funziona TheFork Festival, come ottenere lo sconto e quali ristoranti in città aderiscono all’iniziativa.

Cos’è TheFork Festival

I ristoranti che aderiscono al TheFork Festival, in diverse città d’Italia, offrono uno sconto del 50% per attirare nuovi e vecchi clienti.

Come funziona

Ottenere lo sconto è molto semplice: basta scaricare l’app, prenotare il ristorante aderente e ordinare ciò che si vuole dal menù. Dopodiché, una volta finito il pasto, basta presentare in cassa la prenotazione tramite TheFork e si pagherà il 50% in meno (bevande escluse).

I ristoranti aderenti a Bologna

Bombetta Braceria Cocktail Bar NIU Taste DIfferent Capriccio L’Atelier Bottega del Gusto La Cucina sul Lago Se avete voglia di carne alla brace in pieno stile pugliese non perdete lo sconto al 50% da Bombetta. Per una cena raffinata, in un locale curato e dalla cucina dalle radici nipponiche allora il NIU taste different è ciò che fa per voi. Se siete alla ricerca di un ristorante di pesce a metà prezzo con TheFork allora prenotate da Capriccio.

Per una cena in centro a Bologna con piatti ricercati in stile gourmet prenotate all’Atelier Bottega del Gusto. Infine, per gli amanti delle location particolari, c’è La Cucina sul Lago che offre cucina tipica bolognese in un’oasi urbana intima e suggestiva.