Maratona di Bologna 2023: percorsi, orari e iscrizioni. Tutte le informazioni

Il percorso della Bologna Marathon

Bologna, 2 febbraio 2023 – Dopo un anno di stop a causa della pandemia, il 5 marzo torna la maratona di Bologna. In realtà saranno tre le gare in programma: la Bologna Marathon (42,195 km), la 30 Km dei Portici e l'Unipol Move Run Tune Up, la storica mezza maratona di Bologna.

Un grande evento per tutta la città con un imponente lavoro organizzativo per limitare al massimo i disagi per i cittadini.

Iscrizioni, partenza e orari

Le iscrizioni sono ancora aperte anche se i posti ancora disponibili sono pochissimi. L'orario di partenza è alle 8.30 da via Indipendenza con arrivo in piazza Maggiore.

Ci saranno anche una corsa di 5 km e una gara a staffetta.

Le partenze della 30 Km dei Portici, della 21km Run Tune Up e della 5km City Run sono previste Domenica 5 Marzo, sempre da via Indipendenza.

In campo 200 operatori della polizia locale e oltre 400 volontari per limitare i disagi ai cittadini e agevolare la viabilità. Il trasporto pubblico sarà garantito pur con delle limitazioni.