Marco Mengoni e Bologna Pride: divieti di sosta, strade chiuse e bus navetta

Bologna, 30 giugno 2023 - Nella giornata di sabato 1 luglio, in città si svolgeranno la manifestazione LGBTQIA+ Pride e il concerto dell’artista Marco Mengoni allo stadio Renato Dall’Ara. Per quanto riguarda il concerto, in previsione dell’alto afflusso di persone che prenderà parte all’evento, il settore Mobilità del Comune di Bologna ha emesso un’ordinanza al fine di agevolare le problematiche inerenti la viabilità. Sul palco delle Caserme Rosse, invece, lo show del rapper Fabri Fibra.

Marco Mengoni in concerto: la viabilità

I provvedimenti al traffico e i divieti di sosta riguarderanno la zona nelle vicinanze dello stadio, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, Piazza della Pace.

Dalle 15 alle 24 del 1 luglio, inoltre, è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in Viale Gandhi, via Tolmino, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, Via Togliatti, via Tadolini, via Sanzio, mentre in via Cassini è stata prevista la sosta di 20 pullman.

Sono in programma deviazioni dei bus delle linee 14, 21, 89 e 676 che si protrarranno dalle ore 17 di sabato fino alle ore 1.30 di domenica.

Marco Mengoni, servizio bus navetta

In occasione del concerto di Marco Mengoni di sabato 1° luglio sarà in funzione, con corse ogni 9 minuti attive dalle ore 17.00 alle ore 20.30, la linea 77/, un servizio di collegamento diretto di bus - senza fermate intermedie - tra il Parcheggio Tanari e lo stadio Renato Dall'Ara.

Il parcheggio d'interscambio Tanari – che si trova in via Luigi Tanari 17 - rappresenta una valida opportunità per chi si reca al concerto in auto: la sosta dell'autovettura è, infatti, gratuita se si utilizza il bus-navetta 77/. Il servizio di bus è fruibile alla normale tariffa urbana Tper in vigore; sono, pertanto, validi tutti i titoli di viaggio dell'area urbana di Bologna (biglietti e abbonamenti) ed è possibile anche acquistare il biglietto tramite l'app Roger, sempre prima di salire a bordo.

A fine concerto, i bus presenti in via Andrea Costa nei pressi dello stadio garantiranno il ritorno al parcheggio Tanari in pochi minuti.

Bologna Pride: il percorso e le strade alternative

La manifestazione Pride invece, si concentrerà nei giardini di Villa Cassarini a partire dalle ore 16 per effettuare, dalle 17,17.30 circa, il percorso Porta Saragozza, Porta Sant'Isaia, Porta Lame, via Don Minzoni, via dei Mille, via Indipendenza con arrivo in piazza XX Settembre.

A partire dalle 16.15 la viabilità lungo il percorso subirà delle chiusure e riaperture in concomitanza con il passaggio del corteo.

L'ultimo tratto di via Indipendenza, da via dei Mille a piazza XX Settembre, invece verrà chiuso dal momento dell'arrivo del corteo fino alle 23 circa.

In considerazione della concomitanza con gli orari di accesso al concerto di Marco Mengoni, per chi arriva in auto per assistere all’evento allo stadio, si consigliano i seguenti percorsi: Per chi percorre la Tangenziale o proviene da Autostrade (Milano, Firenze, Padova, Ancona), uscite consigliate: n°1 (Casalecchio di Reno), n°2 (Borgo Panigale), n°4 (Aeroporto-via Triumvirato) e uscita n° 5 con percorso via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, Via Manzi, via Terracini, viale Sabena, via Prati di Caprara, Viale Pertini. Per chi proviene dall’area urbana: accedere dalla zona ovest della città, Borgo Panigale, Casalecchio di Reno, o zona nord con percorso via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, Via Manzi, via Terracini, viale Sabena, via Prati di Caprara, Viale Pertini.

Fabri Fibra, concerto alle Caserme Rosse

Sabato alle 20.30 al parco delle Caserme Rosse avrà inizio il concerto di Fabri Fibra nell'ambito del Sequoie Music Park.

Per chi percorre la tangenziale o proviene da Autostrade (Milano, Firenze, Padova, Ancona), l'uscita consigliata è la 6, Corticella.

Strade chiuse e provvedimenti al traffico

Dalle ore 17.00 del giorno 1 luglio 2023 fino a cessate esigenze

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via De Coubertin a via dello Sport eccetto veicoli operativi Hera eccetto mezzi di soccorso e forze dell'Ordine

VIA DE COUBERTIN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via Andrea Costa a via Curiel eccetto veicoli operativi Hera eccetto mezzi di soccorso e forze dell'Ordine VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via dello Sport a via della Barca eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze dell'Ordine VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalla rotonda Bernardini eccetto residenti, mezzi di soccorso e a via De Coubertin forze dell'Ordine eccetto veicoli operativi Hera VIA DELLA CERTOSA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze dell'Ordine eccetto veicoli operativi Hera VIA DELLE TOFANE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via della Certosa eccetto residenti, mezzi di soccorso e a via Sacco e Vanzetti forze dell'Ordine eccetto veicoli operativi Hera VIA DON STURZO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE VIA DELLA BARCA eccetto residenti, mezzi di soccorso e da via Saragat a via Andrea Costa forze dell'Ordine eccetto veicoli operativi Hera VIA XXI APRILE 1945 DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via Irma Bandiera a Piazza della Pace VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE VIA BRIGATE PARTIGIANE eccetto residenti, mezzi di soccorso e VIA DI VILLA PARDO' forze dell'Ordine VIA GHISELLI eccetto veicoli operativi Hera VIA CARRETTIERI VIA DAL LINO VIA DE COUBERTIN DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA in direzione Andrea Costa all'intersezione con via Curiel VIA CURIEL DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA in direzione De Coubertin all'intersezione con via De Coubertin VIA ANDREA COSTA DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA in direzione centro all'intersezione con via della Barca VIA ANDREA COSTA Malaguti (lato nord direzione inferiore alle 3,5 tonnellate, in deroga al divieto CAPOLINEA bus navetta e POSTEGGIO lato sud (ex ICO) TAXI per n. 3 autovetture da via De Coubertin a via Irma Bandiera VIA IRMA BANDIERA POSTEGGIO TAXI dalla rotonda Bernardini al civ. 1 (ambo i lati)

dalle ore 12.00 del 30 giugno 2023 fino a cessate esigenze del giorno 1 luglio 2023

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via dello Sport a via De Coubertin ambo i lati VIA DELLO SPORT DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. 6 a via Andrea Costa lato destro della carreggi

dalle ore 9.00 del giorno 1 luglio 2023 fino a cessate esigenze

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze dell'Ordine eccetto veicoli operativi a servizio degli organizzatori dell'evento eccetto veicoli operativi Hera

dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del giorno 1 luglio 2023

VIA PORRETTANA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. 13 a via Menabue VIA DE COUBERTIN DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via Curiel a via Saragozza ambo i lati VIA MENABUE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via De Coubertin CAPOLINEA bus navetta Stadio e POSTEGGIO a via Irma Bandiera TAXI per n. 3 autovetture (su tutta la sede stradale) VIA IRMA BANDIERA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dalla rotonda Bernardini eccetto TAXI e N.C.C. a via Busacchi lato civici pari VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via dello Sport a entrambi i lati della carreggiata via De Coubertin VIA DELLA CERTOSA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA (ambo i lati) da via Andrea Costa all'arco del portico n. 132