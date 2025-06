‘Más!’ 2025, il festival degli studenti di Bologna torna in Montagnola: il programma

Bologna, 5 giugno 2025 - Torna anche quest’anno ‘Más! - Il festival degli studenti di Bologna’ con musica, arte e sport. Una giornata di divertimento in programma sabato 7 giugno dalle 17.30 alle 23.30 in Montagnola, che riunisce ragazzi e ragazze di Minghetti, Galvani, Majorana, Manzoni, Sabin, Righi, Copernico, Da Vinci, Archimede, Serpieri, Steam, Manfredi Tanari, Arcangeli, Aldini Valeriani e Fermi.

La chiusura dell’anno scolastico così si fa ancora più piacevole grazie al pacchetto ricco di iniziative organizzato da oltre 30 giovani in un percorso di formazione (anche legato all’organizzazione di grandi eventi) durato oltre due mesi. Il programma prevede attività che spaziano da stand per il baratto e il vintage a laboratori creativi come tatuaggi henné, treccine e decorazione dei vestiti, dal frisbee e dallo spikeball al biliardino, dai workshop teatrali al cheerleading, dal writing alle installazioni audiovisive, fino al grande ‘Más Music Contest’, che ha permesso di selezionare sei giovani talenti provenienti dal territorio metropolitano di Bologna, pronti a esibirsi nella prima parte del concerto di chiusura del festival.

Sul palco di Montagnola Republic, poi, presenti Rea (giovane cantautrice finalista a Sanremo Giovani 2), Cuta (rapper milanese vincitore del programma Netflix ‘Nuova Scena’ con Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier) e Marte, artista pugliese emergente che ha raccolto oltre 600.000 visualizzazioni con il format ‘Type Beat’ di Esse Magazine.

Previsti anche aree ristori e punti food & drink (“Con particolare attenzione al controllo verso i minorenni”, sottolinea Marco Pignatelli di Arci). Soddisfatti del lavoro dei giovani organizzatori Letizia Cilea e Riccardo Cutifani dell’Ufficio giovani di Palazzo d’Accursio. “L’iniziativa è nata durante la pandemia, quando organizzare feste non era così immediato - spiega Mattia Santori, delegato del sindaco alle Politiche giovanili -. Siamo molto contenti che questo progetto non solo sia rimasto in vita, ma si sia anche ampliato”.

Santori nei giorni scorsi è finito al centro delle polemiche per il ‘like’ espresso ai Bolo Ryders, il gruppo di funamboli che ha improvvisato un’esibizione di downhill urbano lungo il portico di San Luca. L’ex Sardina non torna sulla polemica, ma anticipa che “in futuro ci saranno altri grandi eventi sportivi che coinvolgeranno i giovani” e non è da escludere gli stessi Bolo Ryder, già abituati a collaborare con il Comune.

MÁS 2025 è promosso e coordinato dall'Ufficio servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero del Comune nell'ambito del progetto "Costellazione - Giovani connessioni creative 2", con il contributo di Regione e Assessorato alle Politiche abitative, Lavoro e Politiche giovanili dell’Emilia-Romagna, grazie ai fondi dell'Accordo di Collaborazione GECO 13. Partner organizzativi sono le associazioni Squeezezoom Bottega, Arci Bologna, Montagnola Republic e Tpo.