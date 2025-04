Matilda De Angelis a Bologna per ‘La vita da grandi’: ecco quando

Bologna, 2 aprile 2025 - L’attrice Matilda De Angelis, 29 anni, torna nella sua Bologna per presentare La vita da grandi. Film che segna il debutto alla regia di Greta Scarano, ispirato alla storia vera di Margherita e Damiano Tercon. “Un film che racconta l’autismo senza retorica”, lo ha definito la regista. I protagonisti, De Angelis e Yuri Tuci, incontrano il pubblico venerdì 4 aprile in due momenti: al termine della proiezione delle 21 al cinema Bellinzona (via Bellinzona 6/A) e all’inizio della proiezione delle 21,15 al cinema Odeon (via Mascarella 3).

La trama

Nel film De Angelis interpreta Irene, una ragazza che vive la sua vita a Roma. Ma la madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, la città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. Una volta insieme, Irene scopre che Omar ha le idee chiarissime sul suo futuro: non ha nessuna intenzione di vivere con lei quando i loro genitori non ci saranno più ed è pronto a tutto per realizzare i sogni della sua vita: vuole sposarsi, vuole fare tre figli perché 3 è il numero perfetto e vuole diventare un cantante rap famoso. Ma perché tutte queste cose accadano, Omar deve prima di tutto diventare autonomo. Con Irene inizia così un tenero e toccante corso intensivo per diventare “adulto". Nella loro casa piena di ricordi, Irene e Omar affrontano insieme paure e speranze e scoprono che per crescere, a volte, bisogna essere in due.

Chi è Matilda De Angelis

Attrice e cantante, nata e cresciuta sotto le Torri, Matilde inizia a 11 anni a studiare violino e chitarra acustica e a soli 13 compone testi e musiche delle sue prime canzoni. Studia al liceo scientifico Enrico Fermi e nel 2014 viene scoperta da Matteo Rovere che la sceglie come protagonista del suo film Veloce come il vento, accanto a Stefano Accorsi, e con la sua interpretazione guadagna il Nastro d'Argento Premio Biraghi.

Filmografia

Nel 2016 vince il premio Flaiano e il premio Attrice rivelazione dell'anno al Taormina Film Fest.

Con la serie The Undoing, al fianco di Hugh Grant e Nicole Kidman, la carriera vola oltreoceano, negli Stati Uniti. Nel 2021 è co-conduttrice del Festival di Sanremo e vince il suo primo David di Donatello per il film di Sydney Sibilla dal titolo L'incredibile storia dell'isola delle rose. Nel 2023 torna a lavorare con Rovere come protagonista de La legge di Lidia Poet.

Nel 2025 sarà al cinema protagonista di tre film: Dracula di Luc Besson, Fuori di Mario Martone e La vita da grandi di Greta Scarano (prodotto da Matteo Rovere). Attualmente è sul set di un nuovo film e successivamente tornerà a vestire i panni di Lidia Poet per la terza stagione.