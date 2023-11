Mercatini e golosità aspettando il Natale: ecco gli eventi da non perdere in centro a Bologna

Bologna, 5 novembre 2023 – In una Bologna ‘orfana’ dell’ormai tradizionale appuntamento con i cultori del cioccolato, quali sono le date da non mancare che segnano il countdown al Natale? Già, perché dopo il trasloco del Cioccoshow dalla centralissima piazza Maggiore a piazza XX Settembre degli ultimi anni, è dei giorni scorsi l’ufficialità dell’addio alla golosissima manifestazione che per ben 18 anni anni aveva allietato i palati dei bolognesi: la diciottesima edizione del Cioccoshow già programmata per il weekend del 16-19 novembre, non si farà.

Il mercatino francese in piazza Minghetti (FotoSchicchi)

La notizia è dei giorni scorsi ed è arrivata direttamente dalla società Wydex, che per BolognaFiere si occupa dell’organizzazione di eventi. Il motivo? Uno solo: troppo pochi espositori. Insomma “non ci sono gli estremi minimi per realizzare l’edizione 2023”. Anche nel 2020 il Cioccoshow saltò l’appuntamento sotto le Due Torri ma in quel caso a farlo saltare fu il Covid. Questa volta le motivazioni sono ben diverse: troppi pochi espositori e i tempi strettissimi per organizzarlo.

Ma quali sono gli eventi che da qui a Natale daranno al centro città una magica atmosfera da cartolina?

La Fiera di Santa Lucia

Primi tra tutti la Fiera di Santa Lucia che tradizionalmente dà il via al Natale made in Bo. Dal 10 novembre fino al 26 dicembre sotto il portico di Santa Maria dei Servi, in Strada Maggiore, tornerà uno dei mercati più antichi d’Europa e uno degli eventi più importanti del Natale bolognese. Il più antico mercatino di Natale dell’Emilia Romagna è infatti anche riconosciuto dalla Soprintendenza delle Belle Arti per il suo alto valore storico e culturale.

Mercatino di Natale francese in piazza Minghetti

L’appuntamento con i saporiti Camembert o Brie de Meaux, e ancora con il fois gras e i biscotti bretoni tra pain au chocolate, baguette e croissant sarà ancora una volta nella centralissima Piazza Minghetti che dal 24 novembre alla vigilia di Natale si trasformerà in un tradizionale villaggio natalizio francese dove sarà possibile acquistare golosità, ma anche sapone di Marsiglia e baschi, sorseggiando un aperitivo di lusso tra ostriche e champagne e assaporando nel chiosco dedicato al cibo cucinato in diretta specialità come il Rougail saucisse o la Bourguignonne.

Mercatino di via Altabella

Altro punto di riferimento per lo shopping natalizio in centro e per assaparare le atmosfere di Natale tra canditi e zucchero filato è il mercatino di Natale di via Altabella, che si estende proprio sul fianco della cattedrale di San Pietro partendo da via Indipendenza ed entrando, appunto in via Altabella. L’appuntamento è dal 18 novembre (data da confermare) a dopo la Befana.