Mercatini solidali a Bologna: tutte le idee regalo per Natale

Bologna, 13 dicembre 2024 – A Natale, più che in ogni altro periodo dell’anno, si riscopre il valore della solidarietà. I mercatini solidali di Bologna ne sono la prova tangibile: ogni acquisto non è solo un regalo, ma un’opportunità per sostenere tante realtà che ogni giorno operano sul territorio per aiutare chi è in difficoltà.

Anche Telethon scende in campo con la campagna Cuori di cioccolato: domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre tantissimi volontari distribuiranno cuori di cioccolato per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche rare, aiutare il nuovo centro Clinico NeMo dell’Ospedale Bellaria e la Fondazione Sant’Orsola. Tantissimi punti ed edicole in città venderanno i cioccolatini a forma di cuore ed altre prelibatezze (acquistabili anche sul sito di Telethon).

Domenica 15 dicembre, al circolo Benassi, in viale Cavina 4, Asd Ciclistica Bitone organizzerà banchetti solidali in occasione del diciottesimo ciclo raduno di Natale per Telethon.

Le opzioni in città sono diverse: a partire dagli Ant T-Days, la kermesse giunta alla seconda edizione, che questo weekend riempirà via Rizzoli, piazza Maggiore e Galvani, con 110 stand. Verranno offerti ai cittadini prodotti locali e del territorio, artigianato, vini, eventi culturali e di divulgazione scientifica, oltre ad un angolo con Babbo Natale dedicato ai bambini.

Come ogni anno inoltre, fino al 6 gennaio è presente alla Basilica di San Francesco il mercatino di beneficenza, i cui proventi sono a sostegno delle strutture della basilica e per specifici aiuti alle missioni dell’Ordine francescano. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, i banchetti offrono libri, oggetti per la casa, mobili, vecchie stampe, vestiti e accessori usati e molto altro.

Spostandosi fuori dalla città, a Villa Davia a Sasso Marconi (via Colle Ameno 32), l’associazione Re-use with love organizza, fino a domenica, la quarta edizione del Natale ideale, Mercatino vintage solidale, a favore di Passo Passo odv, associazione territoriale dell'integrazione. L’occasione perfetta per fare un regalo di natale diverso dal solito, tra abiti, accessori, prodotti artigianali del laboratorio creativo Re-use with love.

Oltre ai mercatini, i modi di fare un bel regalo di Natale sono molteplici: recandosi nei negozi fisici delle associazioni solidali, come ad esempio i punti Ageop in città (che si trovano sul loro sito), si potranno acquistare delizie e ceste natalizie: scegliendo di fare le confezioni di Natale nei punti, il 50 per cento della spesa andrà ai bambini malati di cancro in cura presso l’oncologia pediatrica del policlinico Sant’Orsola.

Infine, un’idea solidale per chi ama la musica potrebbe essere un biglietto per il concerto di Stefano Bollani, che si esibirà al Teatro Auditorium Manzoni il 19 febbraio, per la seconda edizione di Music for the Cure, il concerto di raccolta fondi a favore del Comitato Emilia-Romagna Susan G. Komen Italia per il progetto “Donne al centro” e per il nuovo day hospital oncologico del Sant’Orsola, curato da Symposium in collaborazione con Bologna Festival.