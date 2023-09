Mercatino delle bici a Bologna, una domenica dedicata alle due ruote

Bologna, 16 settembre 2023 - Arriva a Bologna, in Piazza Maggiore, il mercatino delle bici. Ad organizzarlo è l'Altra Babele, che anche quest'anno parteciperà alla Settimana della Mobilità (in programma dal 16 al 22 settembre). "La Bici Impazza in Piazza" sarà domenica 17 settembre, l'evento che comprende l'asta di bici, organizzato con Fiab Bologna.

Il programma

Dalle 10 alle 18 presso gli stand sono previste le seguenti attività: Acquisto di biciclette usate in ottime condizioni. Sconto del 50% per chi presenta la denuncia di furto: uno sconto speciale a coloro che hanno subito il furto della loro bicicletta. Asta di bici a basso prezzo alle 14.30: con prezzi che vanno da 30 a 50 euro. Mercatino bici da bambino. Servizio di marchiatura delle bici per garantire la sicurezza della bici contro i furti. Lezione di prova dei corsi invernali di ciclomeccanica alle 11.30.

Inoltre, i visitatori dello stand potranno: Provare gratuitamente IRENA, la cargo utilitaria. Donare vecchie biciclette per contribuire alla mobilità sostenibile. Acquistare accessori per biciclette. Conoscere il vibrante mondo del ciclismo bolognese e avere l'opportunità di associarti a L’Altra Babele e/o a Fiab. Partecipare alla Bicipolitana Bike Day e fare parte di un'entusiasmante parata ciclistica.