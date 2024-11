Mercatino da Forte dei Marmi: dove e quando in provincia di Bologna

Bologna, 29 novembre 2024 – Torna alla Croce di Casalecchio, il Mercatino da Forte dei Marmi. L’esposizione sarà allestita sabato 7 dicembre in via Porrettana, dalle ore 8 alle 19.

Non è la prima volta che gli esercenti toscani, allestiscono stand nella provincia bolognese. Infatti le edizioni passate hanno riscosso sempre un grande successo, con numerosi visitatori. Oltre alle bancarelle, saremo avvolti da un clima natalizio, grazie alle luci e ovviamente ai mercatini che ci fanno respirare aria di festa.

Tra i prodotti in vendita troveremo abbigliamenti in puro cashmere, biancheria per la casa, collezioni autunno-inverno, calzature, borse ed accessori.

E dato che si avvicinano le feste, questa è un’ottima possibilità per trovare regali da mettere sotto l’albero, un motivo in più per un sabato di shopping.