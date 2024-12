Torna il mercatino solidale della Fondazione Ant a Bologna: dove e quando

Bologna, 10 dicembre 2024 - Torna questo weekend An-T-Days, il mercatino solidale di Fondazione Ant, nel cuore del centro storico. Due giorni di manifestazione che riempiranno il sabato e la domenica dei bolognesi, mettendo al centro la prevenzione e l’assistenza che Ant, gratuitamente, dona ai sofferenti di tumore. Tra via Rizzoli e le piazze Maggiore e Galvani, ci saranno ben 110 stand che metteranno in mostra le prelibatezze dei prodotti locali e territoriali.

Ma non solo: grande spazio all’artigianato, all’enogastronomia e al vintage è una grande novità: il weekend apre le porte anche alla divulgazione scientifica e alla cultura. Il tutto nel segno della solidarietà. Solidarietà possibile grazie all’aiuto degli sponsor Banca di Bologna e Rekeep. “Saremo nel cuore di Bologna insieme con tante aziende e sostenitori che ci aiuteranno nel portare la solidarietà ai sofferenti di tumore - inizia la presidente Raffaella Pannuti -. Oltre tremila famiglie assistite ogni giorno gratuitamente, grazie all’aiuto e al sostegno di tanti volontari e imprese”.

Gli eventi in centro a Bologna: ecco dove

La seconda edizione della kermesse porta in piazza la solidarietà, con doppia fila di stand in via Rizzoli - compreso un angolo dedicato ai più piccini con Babbo Natale - e altri punti di ritrovo in piazza Galvani e in piazza Maggiore, dove ci sarà anche il bus di prevenzione di Ant. “Daremo spazio anche alla cultura e alla divulgazione scientifica con due nuovi eventi - spiega l’organizzatrice dell’evento Eleonora Gazzotti -, con un ricco palinsesto culturale che insiste sui prodotti e i produttori locali”.

Dalle 17.30, in Salaborsa ci sarà la presentazione dei prodotti De.Co, con l’intervento delle istituzioni. Domenica mattina, alle 10, altro incontro sempre sulla centralità del nostro territorio, cuore pulsante dell’enogastronomia. Parteciperà anche Zeid Nabulsi che parlerà di come “Le api avvicinano l’uomo alla natura e ad amare la vita”.

In chiusura, la mistocchina di farina di castagne. “Questo è un connubio tra le eccellenze della nostra gastronomia e quelle della cura e dell’assistenza, ormai diventato tradizione - termina l’assessore Luca Rizzo Nervo -, in ambito domiciliare e oncologico. I bolognesi nello spazio urbano troveranno un appuntamento atteso che sarà un’occasione di solidarietà”.