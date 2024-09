Appuntamento con il cibo sano: torna il Mercato di Campagna amica, date e orari

Bologna, 10 settembre 2024 – Dall’orto alla tavola, fra cultura e socialità. Sabato 14 settembre, alle ore 9 in via Galliera 60/c, riapre i battenti il Mercato Campagna Amica di Porta Galliera, promosso da Coldiretti. Luogo d’incontro fra produttori e consumatori, è diventato in questi anni di attività punto di riferimento per gli amanti del cibo sano e sostenibile.

Il Mercato Campagna Amica di Porta Galliera, seguirà le consuete giornate di apertura, ogni mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle 14:00 e ospiterà al suo interno 20 aziende agricole locali della rete di Campagna Amica, con prodotti di stagione, da filiera a origine garantita. Frutta, verdura, funghi, carne, salumi, pasta, prodotti da forno, vino, olio, uova, i formaggi tra cui il Parmigiano Reggiano, miele e marmellate, con la possibilità di degustare sul posto le eccellenze del territorio.

I produttori del Mercato di Campagna amica di Porta Galliera a Bologna

‘’Auspichiamo di essere riconfermati anche quest’anno da chi ci ha scelto come valida alternativa al cibo ultra processato e omologato’’, ha detto la Presidente di Coldiretti Bologna Valentina Borghi. Il Mercato Campagna Amica di Porta Galliera, oltre ad accompagnare i bolognesi in un autentico viaggio alla ricerca dei prodotti di eccellenza del territorio emiliano romagnolo promuove anche un’importante attività di formazione sul tema del Made in Italy e della Dieta Mediterranea. ‘’Vogliamo garantire ai nostri consumatori un rapporto leale e consapevole, basato sulla fiducia reciproca e sul prezzo giusto, correttamente relazionato alla qualità del prodotto’’, ha concluso la Presidente Borghi.

Anche quest’anno il Mercato Campagna Amica di Porta Galliera, offrirà un ricco calendario di incontri didattici e culturali sul tema della gastronomia, che includeranno laboratori delle sfogline e degustazioni offerte da produttori e allevatori. Sabato 14 settembre, alle ore 10, aprirà il calendario, il laboratorio ‘’Che buone che belle..Le mie tagliatelle’’, preparazione della tagliatella bolognese a cura della Soc. Agr. ‘’La Palazzina di Ciagnano’’.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, per ulteriori informazioni visitare i canali social Instagram e Facebook: Mercato Campagna Amica di Porta Galliera oppure scrivere a bologna@coldiretti.it.