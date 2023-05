Mercato Europeo dello street food ‘sbarca’ a Bologna: quando e dove. Il programma

Bologna, 29 maggio 2023 - Dopo la tappa a Cesenatico, Mercato Europeo e Anva Confesercenti portano sotto le due Torri il festival dedicato al cibo di strada. L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici del territorio.

Al centro di Piazza XX Settembre, nel cuore di Bologna, sarà possibile trovare più di 50 stand più europei ed internazionali, con cibo di strada proveniente da cucine on the road. Birre artigianali ad accompagnare. L'evento durerà da giovedì 1 a domenica 4 giugno e sarà possibile passeggiare liberamente (e gratuitamente) tra gli stand dalle 18 alla mezzanotte il giovedì e dalle 10 a mezzanotte venerdì, sabato e domenica. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 379 184 7686 o visitare la pagina Facebook dedicata.