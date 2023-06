Mercato ritrovato, nuovo appuntamento il lunedì alla Cineteca di Bologna. Il programma

Bologna, 1 giugno 2023 – Come ogni estate, dal 5 giugno l’appuntamento con il Mercato Ritrovato nelle piazzette Pier Paolo Pasolini e Anna Magnani della Cineteca di Bologna passa al lunedì sera. Ma la novità, o meglio la conferma, è che prosegue dal 7 giugno l’appuntamento del MercoledìRitrovato, la serata di mezzo Mercato.

Gli appuntamenti

Due appuntamenti dunque, al lunedì il grande Mercato Ritrovato con 40 produttori per spesa e cibi di strada, con incontri culturali e laboratori per bambini, e al Mercoledì il mezzo Mercato con 12 produttori nella sola Piazzetta Pasolini, principalmente con cibi di strada nell'atmosfera più rilassata di metà settimana. Sabato 3 giugno non sarà, tornerà al sabato dal 2 settembre.

Ciliegie sotto le stelle

Le gelate tardive e la recente alluvione hanno più che decimato il raccolto delle ciliegie, ma il sole di questi giorni le sta rendendo dolci e gustose. Ai banchi dei cerasicoltori in Piazzetta Magnani, Amabio, Pierluigi Billi, Podere Terra Viva e Massimo Neri ecco le varietà di ciliegie sotto le stelle: Bigarreaux, Ferrovia, Giorgia, Sweet gabriel, Lapins, Anella, Big star, Amarene e Durone della Marca.

Street food

In piazzetta Pasolini, accanto all’installazione botanica “Intrecci” del Vivaietto, non mancheranno i cibi di strada in tema ciliegie tra cui insalata di pollo e ciliegie di Pollo Samoggia, i vini locali e le birre artigianali tra cui la sour beer Cuvée de Zrisa di Ca’ del Brado e “Rubando ciliegie”, il pane del mese del Forno di Calzolari con ciliegie di Billi e Podere Terra Viva.

Spettacoli e letture

Un ricco programma culturale con molti ospiti, che inizia lunedì 5 con l'associazione Burattini a Bologna con i burattini cinematografici (Charlie Chaplin, Totò, Gino Cervi e Fernandel) alle 18 per “Testacce di legno”, in cui il burattinaio Riccardo Pazzaglia presenta l'antica arte dei burattini bolognesi, e alle 19,15 con "La Minghina birichina". Il 12 giugno ci saranno letture ad alta voce e libri ritrovati con il Patto per la lettura. Il 19 giugno il ballo swing con Bologna Swing Dancers. A luglio ricordatevi di portarvi un barattolo per i laboratori contadini a cura della cuoca Lorena Accurso e degli agricoltori Gloria Billi e Marco Lelli, in cui prepariamo una conserva con prodotti di stagione. Per bambine e bambini dai 5 a 11 anni, la Ludoteca della Minipini con laboratori con materiali naturali e letture, e uno spazio gioco per i piccolissimi (0-4 anni), con richiesta la presenza di un accompagnatore adulto.