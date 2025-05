I Metallica tornano in Italia, a Bologna l’unica data nel 2026: ecco quando comprare i biglietti

Bologna, 22 maggio 2025 – Il 2026 sarà un anno da segnare sul calendario per il popolo del metal. I Metallica tornano finalmente in Italia e hanno scelto Bologna come unica data del loro tour europeo che consta di ben 16 appuntamenti. La band statunitense sarà allo stadio Dall’Ara il 3 giugno 2026.

Dopo il tour dell’anno scorso i numeri da capogiro registrati nel biennio 2023-2024, con quattro milioni di spettatori in tutto il mondo, la band che ha fatto la storia del metal è pronta a intraprendere il viaggio dell'M72 World Tour, portando con sé il gigantesco palco centrale 'in-the-round'. Le band di supporto dello show saranno i francesi Gojira, freschi di Grammy per la performance durante la Cerimonia d'Apertura di Parigi 2024, e gli statunitensi Knocked Loose, tra i gruppi metalcore più apprezzati nel panorama.

Sarà un'occasione unica per riascoltare dal vivo le canzoni che hanno fatto la storia della band e del metal, insieme ai brani di 72 Seasons, il loro ultimo lavoro pubblicato nell'aprile 2023.

Come e quando acquistare i biglietti

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 10 di mercoledì 28 maggio fino alle 10 di venerdì 30 maggio. Da giovedì 29 maggio alle 10 i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla pre sale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale sarà aperta dalle 10 di venerdì 30 maggio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Il tour dei Metallica

Anche nel 2026 il tour manterrà la formula dei 'No Repeat Weekends', due date nella stessa città ciascuna caratterizzata da setlist completamente differenti e diversi opening act. Tra le tappe europee più attese: Francoforte, Dublino, Budapest e Londra. Oltre ai doppi appuntamenti, il tour toccherà numerose città europee con un unico speciale appuntamento - portando con sé il gigantesco palco centrale 'in-the-round', tipico di questa produzione - tra cui Atene, Bucarest, Zurigo, Berlino, Glasgow e Cardiff, oltre alla nostra Bologna.

Come da tradizione, una parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluta a supporto di realtà benefiche locali grazie alla fondazione All Within My Hands, creata dalla band nel 2017. La fondazione ha già raccolto oltre 20 milioni di dollari destinati a programmi contro l'insicurezza alimentare, percorsi di formazione tecnica e interventi di emergenza in tutto il mondo.