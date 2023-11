Miglior cotoletta alla bolognese, il premio degli Amici della Petroniana

Bologna, 21 novembre 2023 - Tre amici e una cotoletta alla bolognese. Era il 2014 quando Giacomo, Andrea e Daniele fondarono "Amici della Petroniana", un progetto nato con un obiettivo audace: mangiare, recensire e pubblicizzare le migliori cotolette alla bolognese. E mai come in questo caso il logo è significativo: una pianta delle mura di Bologna, che guarda caso somiglia proprio ad una cotoletta. Ogni ristorante una cotoletta alla bolognese, soprattutto della zona di Bologna e provincia. Nato come un gioco, gli Amici della Petroniana hanno avuto negli anni un grande successo. Il format è sempre lo stesso: il gruppo posta una foto della cotoletta, valutando prezzo, attenzione alla tradizione e, ovviamente, il gusto.

La vincitrice del 2022

Il titolo di cotoletta alla bolognese 2022 se lo è aggiudicato l'Antica Osteria Le Mura, in vicolo del Falcone 13A. “Una ricetta che mette d’accordo tutti – la recensione degli amici -, bilanciatissima, nessun gusto prevale sull’altro”. Il gruppo ammette anche “aver fatto il bis” e sul giudizio ha pesato anche la location, perché “in centro non è sempre facile trovare una buona cotoletta a un prezzo accessibile”. Non resta che aspettare la fine dell'anno per il giudizio sul 2023, e vedere quali posti ha visitato il gruppo per la ricerca della miglior cotoletta alla bolognese dell’anno.