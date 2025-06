Migliori eventi oggi a Bologna, cosa fare il 12 giugno 2025

Bologna, 12 giugno 2025 - Ecco il calendario dei migliori appuntamenti culturali oggi sotto le Due Torri.

Alle 18, alla libreria Coop Zanichelli, Riccardo Raspanti presenta Superstiti, in compagnia di Estefano Soler Tamburrini.

Dalle 18.30 alle 23, tutti alla Festa di Sant’Antonio dell’Antoniano in via Guido Guinizzelli 3.

Alle 19, nel convento di Santa Margherita, Chiara Maci presenta il libro Quelle Due, nell’ambito di Parole nel chiostro. Sempre alle 19, l’Arena Orfeonica ospita la presentazione del libro L’ora senza ombre di In allarmata radura.

Alle 19.30, al parco della Lunetta Gamberini si esibisce Claudia D’Ippolito al pianoforte.

Alle 20.30, Luigi Manes arriva con la sua comicità a Villa Angeletti.

Alle 21, bis di Vasco Rossi con il secondo concerto sold out allo Stadio Dall’Ara. Stella Burns è live in Montagnola per Frida nel parco.

Alle 21.45 ‘Giurato numero 2’ di Clint Eastwood riaccende lo schermo del cinema all’aperto dell’Arena Puccini nel parco del Dopolavoro ferroviario, promosso da Cineteca di Bologna e Ibc Movie.