Mille Miglia 2024 a Bologna: il percorso e le strade interessate

Bologna, 12 giugno 2024 – Torna uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di auto d’epoca, ma non solo.

La Mille Miglia 2024 è partita ieri, 11 giugno, da Brescia e terminerà il 15 giugno, ambientando parte della quarta e della quinta tappa proprio nel territorio della provincia bolognese, tra piccole cittadine e scenari immersi nel verde della natura.

La quarta tappa della Mille Miglia 2024, in programma venerdì 14 giugno, vede la propria partenza a Prato e l’arrivo finale a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna.

La celebre carovana delle auto d’epoca entra nel territorio emiliano dopo il transito nei mitici passi toscani della Futa e della Raticosa, due mete punto di riferimento per i motociclisti. Il primo comune emiliano attraversato dalla Mille Miglia è quello di Monghidoro, luogo celebre per avere dato i natali a Gianni Morandi. Da qui, il percorso procede nelle colline bolognesi, più precisamente nella zona della Madonna dei Boschi nel quale è previsto un passaggio vicino al celebre santuario.

Le auto si apprestano poi a entrare nel secondo comune bolognese interessato dalla corsa, quello di Loiano: prima transitano nella frazione di Ca’ di Romagnolo, poi nella zona della stazione astronomica locale ed infine dentro la cittadina, dalla quale si può assistere ad un panorama mozzafiato grazie alla terrazza panoramica.

Una volta superato il territorio loianese, attraversata la frazione di Sabbioni, la carovana si prepara ad entrare in quello successivo, nel quale le località di Livergnano, Zula, Pianoro e Botteghino di Zocca accolgono le auto poco prima del loro passaggio all’interno del parco dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.

Superato il verde di questo suggestivo scenario, ecco finalmente l’arrivo al parcheggio di via J.F. Kennedy, in programma intorno alle 21.30, preceduto dal transito nel Farneto e in zona Pulce.

La provincia di Bologna è protagonista anche nel corso dell’ultima tappa di sabato 15 giugno.

La partenza della prima macchina è in programma per le 6.15 da Bologna Fiere, seguita via via da tutte le altre. Dozza, Sant’Anna, Osteria e Cadriano sono i primi luoghi attraversati dalle auto una volta uscite dal capoluogo emiliano.

Le stesse si apprestano di seguito a procedere dritte in direzione di Altedo, dal quale poi proseguono verso Malalbergo. Quest’ultima consiste nell’ultima tappa bolognese prima dell’attraversamento del fiume Reno e il conseguente passaggio nella provincia di Ferrara.

Il comune di San Lazzaro ha rilasciato i seguenti provvedimenti relativi alle temporanee modifiche alla viabilità, in vista del passaggio della Mille Miglia di venerdì 14 giugno:

chiusura al transito e divieto di sosta dalle ore 18.00 alle ore 22.30 circa, su tutta l’area del parcheggio situato in via Kennedy e di fronte alla piscina comunale (punto di arrivo della corsa cronometrata);

e dalle ore alle ore circa, su tutta l’area del parcheggio situato in e di fronte alla (punto di arrivo della corsa cronometrata); chiusura al traffico , dalle ore 19.00 alle ore 22.30 , del tratto di via San Lazzaro compreso tra via della Repubblica e via Roma/piazza Bracci , ad eccezione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli partecipanti alla manifestazione;

, dalle ore alle ore , del tratto di compreso tra e , ad eccezione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli partecipanti alla manifestazione; chiusura al traffico, dalle ore 19.00 alle ore 22.30, del tratto di via Roma compreso tra via Milano e via San Lazzaro, ad eccezione dei residenti, degli accedenti alle proprietà private sulla via Roma, dei taxi, degli autoveicoli al servizio di persone invalide con limitata o impedita capacità motoria.

Sono attese, invece, eventuali comunicazioni riguardo Bologna in vista della partenza della quinta e ultima tappa.