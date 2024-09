Parco della Montagnola, arriva il Bologna Buskers Festival

Bologna, 3 settembre 2024 – Dopo i tanti eventi che hanno accesso la Notte Bianca 2024, la Montagnola torna ad essere la cornice ideale per alcune serate di musica e intrattenimento, dal 12 al 15 settembre fino a mezzanotte andrà in scena il Bologna Buskers Festival.

L’evento è stato presentato da Millenium & Arcadia, in collaborazione con Arci Bologna, Montagnola Bologna, Feed’N’Food Eventi, Boom Eventi.

Il programma

La proposta del festival prevede quattro giorni di arte, giocoleria, concerti, dj set, mercatino vintage, laboratori per bambini e stand gastronomici.

Le attività si svolgeranno sul palco principale e in tre aree off: Pincio, Fontana e Custode, che accoglieranno gli spettacoli a partire dal mezzogiorno del secondo giorno. Inoltre, diversi artisti di strada proporranno iniziative itineranti per intrattenere il pubblico.

Nel primo giorno del festival, giovedì 12 settembre, il main stage ospiterà in apertura Andy Spigola alle 18:30, Chiaramenta e il Duo Quizas alle 19:00. A partire dalle ore 21 si esibiranno i The Bluebeaters.

Venerdì 13 settembre sarà il turno di Filippo Brunetti alle 17:15, seguito da Ete Clown alle 18:15, poi da Andy Spigola alle 19:00 e di nuovo dal Duo Quizas, in scena dalle 19:45. La serata si conclude col concerto dal vivo dei Punkreas.

Sabato 14 settembre non mancherà la musica in compagnia dei Teatro Random dalle 17:30, di Ete Clown alle 18:30 e Filippo Brunetti alle 19:30. Seguirà il dj set di Internazionale Trash Ribelle, dalle 21 a mezzanotte.

L’ultima giornata del festival vedrà nuovamente protagonisti i Teatro Random alle 17:30, Andy Spigola alle 18:30 e gli Ete Clown a partire dalle 19:30.

Nel corso di tutto il festival sarà possibile consumare specialità culinarie di tutta Italia e non solo: arrosticini abruzzesi, bombette pugliesi, specialità siciliane, hamburger e tacos saranno distribuiti in ben 13 punti ristoro.