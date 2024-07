Monterenzio Celtica 2024: il programma completo del weekend dal 5 al 7 luglio

Bologna, 4 luglio 2024 – Torna per la 16esima edizione ‘Monterenzio Celtica’, l’evento che coinvolge la cittadina del Bolognese in un viaggio nel tempo e nello spazio fino alla terra dei druidi. La versione 2024 del festival, intitolata ‘I Fuochi di Taranis – La rinascita’, è dedicata alla figura della donna nel mondo celtico, che sarà tema principale di spettacoli dal vivo, conferenze, attività didattiche e rievocazioni storiche anche nel secondo dei due weekend in programma, da venerdì 5 fino a domenica 7 luglio. Ecco il programma completo, per non perdersi nessuna delle iniziative comprese nella rassegna.

La presentazione della locandina di Monterenzio Celtica

I concerti

Venerdì 5 luglio, prima alle 20 nel bosco poi alle 22.30 sul palco principale, è il turno dei Cisalpipers, un gruppo di musica folk e celtica formatosi ad Argenta nell’autunno del 2004. Il repertorio della band comprende sia brani tradizionali, suonati con la piva emiliana, la cornamusa scozzese e i tamburi, sia composizioni originali nelle quali si aggiungono altri strumenti musicali.

‘The Fairies Lullaby’ è un progetto nato nel 2016 che fonda la musica celtica con il folklore nord europeo. Nato da un’idea di Lucia De Carlo e Andree Bottiglioni, il gruppo si esibisce a partire dalle 18 di sabato 6 luglio.

Rota Temporis

Sabato 6 e domenica 7 luglio il gruppo Rota Temporis, che allestisce spettacoli a carattere storico, sale sul palco per un’esibizione unica nel suo genere, nel quale si mischia la musica antica con varie altre sonorità.

Domenica 7 luglio, infine, è il turno della Sbanda Ballet, un gruppo che offre una ricca proposta di brani popolari da ballare di tradizione europea. L’appuntamento è per le 21 nei pressi del palco principale.

La Didattica

Sono disponibili tutti i giorni laboratori dedicati alla produzione del pane celtico nel 4° e 5° secolo e le visite guidate presso il museo Luigi Fantini di Monterenzio, dal costo del biglietto di 10 euro cadauno.

La visita guidata agli scavi archeologici di monte Bibele, invece, è in programma per domenica 7 luglio a partire dalle 10. L’attività costa 10 euro e prevede al suo interno un incontro con Andrea Cogerino a tema ‘Mondi e creature dell’altrove in antichità’.

Lo stesso Cogerino, tuttavia, è protagonista anche in due conferenze nei giorni precedenti: una in programma venerdì 5 luglio a partire dalle 20, dedicata a ‘Geografia sacra e portali dimensionali’, e un’altra sabato 6 luglio alle 17, intitolata ‘Viaggio sciamanico nella spiritualità dei nativi europei’ e dal costo di partecipazione di 25 euro. Cogerino termina, infine, la sua tre giorni con un ‘Viaggio nei regni druidici dell’incanto’ nella sala superiore del museo, domenica 7 luglio alle 17 (costo di partecipazione: 15 euro).

Sabato 6 luglio si svolgono numerose iniziative e attività. Alle 16, presso l’area sacra, ‘Rituale di connessione con la Dea’ a cura di Alessandro Severi. alle 17.30 Stefano Balestra presenta il suo laboratorio pratico di divinazione femminile dal costo di 10 euro a persona. Alle 18.30, presso il palco antistante la casa celtica, Lisa Bellini presenta ‘Il calderone, simbologia e usi nel mondo celtico’, mentre alle 19.30 è il turno della conferenza ‘La donna del mondo celtico’ a cura del direttore del museo Fantini e dell’area archeologica di monte Bibele Antonio Gottarelli.

Domenica 7 luglio chiusura con il laboratorio ‘La croce di Brigid come strumento di protezione’ a cura di Barbara Olivo. L’attività ha inizio alle 16 presso l’area sacra e ha un costo di partecipazione di 15 euro. Alle 17.15 va in scena l’incontro ad offerta libera ‘Dea, Guerriera, Druidessa: Il valore della donna nei racconti celtici del Mabinogion’ a cura di Stefano Balestra. L’ultimo appuntamento, infine, è per le 18.15 con l’incontro ‘La Ruota dell'Anno: le antiche festività del mondo Celtico’ curato da Marella Lilithluna Morosoli.

Gli spettacoli

Il druido e la vestale

Uno spettacolo organizzato dai ragazzi delle scuole di Monterenzio sotto la regia di Giulio Colli, basato su un’antica fiaba. L’inizio della recita è in programma per venerdì 5 luglio alle 21.30, nei pressi del palco nel bosco.

La rinascita

Sabato 6 luglio allle 21.30 va in scena ‘La rinascita’, uno spettacolo di fuoco a tema fantasy con gli Ordallegri e Olivia Mancino comprende tamburi, cornamuse, capi clan delle tribù celtiche e le sciamane di Taranis.

Tursen – Anima antica

Domenica 7 luglio alle 17.30, presso il palco nel bosco, è atteso un recital contenente l’esibizione dal vivo di 13 brani dalla durata di circa 70/75 minuti. Le canzoni sono intervallate da spiegazioni sul contesto storico-culturale del Mediterraneo antico e dell’Italia antica, con brevi dimostrazioni degli strumenti utilizzati.

La grande battaglia sul fiume Idex

Anche quest’anno, i valorosi guerrieri sono pronti a combattere per conquistare l’onore e il territorio del monte Bibele. Inizio dei combattimenti domenica 7 luglio alle 19.

Accensione del fuoco dell’amicizia tra i popoli e della ruota di Taranis

I due principali simboli della festa celtica di Monterenzio prendono vita a partire dalla mezzanotte di sabato 6 luglio.

Il cane amico e complice del celta

La relazione uomo-cane raccontata da Michy Awen e dal suo fedele compare a 4 zampe. Uno spettacolo di danza dedicato al rapporto che l’essere umano ha con il suo migliore amico, tutti i giorni a partire dalle 16.

Area bimbi

Mario Merlino il mago vi aspetta tutti i giorni con giochi magici e curiosità per tutte le età. Sabato 6 e domenica 7 luglio, invece, apre al pubblico l’Antro delle Streghe, un progetto che permette di scoprire il cambiamento della figura della donna nei secoli e di capire di più sulle sfaccettature storiche e folkloristiche delle streghe.

Momento di relax e benessere quello offerto da Fata Foglia, che si appresta ad ammaliare i visitatori con la sua arpa e il suo canto sabato 6 e domenica 7 luglio.

Altre info utili

Nei pressi dell’area della festa viene adibito un camping, con bagni e docce disponibili e dove le tende possono essere montate gratuitamente.

All’interno del festival le operazioni di acquisto di cibi e bevande va effettuato solamente con l’uso di un gettone, che si ottiene convertendo la normale valuta nei punti di cambio destinati.

Per ridurre il consumo di plastica, il visitatore può acquistare a inizio festival un bicchiere multiuso, che può alla fine riconsegnare alle casse o tenere come ricordo.

Per tutta la durata della manifestazione viene allestito un mercato di v ari ma nufatti a tema con le aziende agricole della zona presenti per proporre le proprie specialità.

Particolarmente ricca anche l’offerta gastronomica, mentre durante il festival sono disponibili alcuni stage per imparare attività speciali quali il lancio del gaesum (giavellotto antico), il lancio della scure, il lancio del coltello, il tiro con l’arco storico e la danza celtica.