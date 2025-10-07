Mortadella, please a Zola Predosa: tre giorni di festa per la regina rosa. Date e programma

Zola Predosa (Bologna), 7 ottobre 2025 - Tre giorni di festa per celebrare la Regina Rosa della gastronomia bolognese. Così “Mortadella, please”, il festival internazionale della mortadella, torna a Zola Predosa in occasione della sua diciassettesima edizione, per animare la piazza del Municipio con degustazioni, attività, intrattenimenti e showcooking. L’evento, organizzato dalla Rete di Pro Loco ‘Reno Lavino Samoggia’, promosso dal Comune di Zola Predosa e sostenuto dalle aziende Alcisa e Felsineo, si presenta come un vero e proprio viaggio tra i sapori della nostra terra: un viaggio capace di unire degustazioni, incontri e momenti di convivialità in cui la mortadella regnerà come indiscussa protagonista.

LEGGI ANCHE I 10 eventi imperdibili a Bologna nella settimana fino al 12 ottobre

"Questo è uno dei modi migliori per raccontare non solo le nostre origini, ma anche la nostra identità. La mortadella rappresenta, in tutto e per tutto, la nostra bolognesità: ne incarna il gusto, il sapore e perfino il colore – spiega Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa - Anche per questo motivo, 'Mortadella, please' rappresenta un'occasione unica, un modo per vivere e riscoprire la regina rosa in tutte le sue forme. Da quelle più classiche fino a quelle più creative, innovative e sorprendenti".

Per tutta la kermesse, la mortadella sarà al centro delle originali ricette proposte nel ristorante gestito dai docenti e dgli studenti dall’Ipsar ‘Veronelli’ di Casalecchio di Reno e Valsamoggia, e nei punti di street food gestiti dai volontari delle Pro Loco del territorio, tra i quali sarà presente anche uno stand gluten free.

Ma la Regina Rosa sarà protagonista anche delle numerose attività che costelleranno l'intero programma. Venerdì, per esempio, uno showcooking celebrerà il matrimonio tra mortadella e l’asparago verde di Altedo Igp, mentre domenica alle 15 si terrà la rievocazione dell’antica gara dell’arte del taglio a mano della mortadella, organizzata in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso tra Salsamentari di Bologna.

Inoltre, nella giornata di domenica, dalle 9 alle 12, sarà possibile approfondire la conoscenza della mortadella e della sua produzione grazie alle visite guidate e gratuite presso gli stabilimenti delle aziende Alcisa e Felsineo, per consentire ai partecipanti l’opportunità di arricchire ulteriormente il viaggio alla ri-scoperta della Regina Rosa. Per l’occasione, Felsineo presenterà poi la nuova ‘Mortadella fitness’, un prodotto ricco di proteine e con un contenuto di grassi inferiore del 40% rispetto alla media, che mantiene tutto il sapore della tradizione.

Ma non è finita qui. Il festival sarà l’occasione anche per degustare i vini dei colli bolognesi e, nel pomeriggio di sabato, si potrà partecipare al ‘Mortadella e Pignoletto Trekking’, con sosta degustazione alla cantina Manaresi. Infine, oltre alle tantissime degustazioni e attività, nel corso delle tre giornate, si alterneranno anche concerti che renderanno omaggio alla grande musica italiana, mentre i visitatori più piccoli potranno partecipare a giochi, laboratori di cucina e attività creative nell’area ‘MortadelLand’, che ospiterà anche tornei di dama (venerdì) e scacchi (sabato).