Mostra assaggio vini dei Colli Bolognesi: ecco com'è andata la nuova annata a Bologna

Bologna, 14 settembre 2023 - Oltre un centinaio di etichette dei Colli Bolognesi e 20 cantine presenti: l'appuntamento con la trentaduesima edizione della Mostra Assaggio organizzata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi è stata un successo.

Sotto le luci e gli alberi del portico della Cineteca di Bologna, ieri 13 settembre, è stata allestita una Mostra Assaggio per degustare i vini che nascono sulle pendici del capoluogo emiliano e incontrare i produttori presenti alla manifestazione.

Tra gli uvaggi presentati - comunissimi i blend di Cabernet e Merlot - spicca il Negrettino: una varietà antica e recuperata, tipica dei Colli Bolognesi. Da questa uva nasce un vino rosso speziato, "croccante", con un terziario di ciliegia e mora.

L'annata 2023: alti e bassi

Per i vigneti che si trovano a bassa quota non è stata un'annata facile per via delle tante piogge. Le alluvioni hanno danneggiato alcune file di tralci e, in più, le piogge di fine stagione (come quelle di agosto) non sono ottimali prima della vendemmia. Più fortunati i vigneti ad alta quota, sui 500 metri, che hanno subito meno danni.

In generale, non si può dire che quella del 2023 sia stata un'annata facilissima per i vignaioli emiliano romagnoli, in tendenza con con quelli toscani e umbri. Ciononostante, spesso i "coraggiosi" che portano comunque a termine la vendemmia, ottengono vini rari e prelibati la cui nomea resta negli annali. Ne è un esempio l'annata 2014 in Toscana. Chi è esperto lo sa: vale sempre la pena rischiare.