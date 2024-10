Mostra di Vera Lutter al Mast di Bologna: una camera oscura divora il mondo

Proprio quelli che fino al 6 gennaio 2025 si vedranno alla Fondazione Mast di Bologna (via Speranza), dove si apre ‘Spectacular. Un’esplorazione della luce’, che riunisce per la prima volta, in un percorso unitario, un’ampia selezione delle sue fotografie in grande formato (venti opere) realizzate dagli anni Novanta ad oggi, sui temi dell’industria, del lavoro e delle infrastrutture per la movimentazione delle cose e delle persone.

Una mostra per cui ha scelto il titolo ‘Spectacular’, ovvero ‘spettacolare’, come reazione di gioia quando ha saputo che tra le foto selezionate per il Mast ci sarebbe stata anche ‘Pepsi Cola Interior, XVI’ del 2001.

"Ero così contenta dell’inclusione di questa immagine dello stabilimento della Pepsi Cola a Long Island, dove ho fotografato anche la spazzatura, insomma quelle cose che la gente aveva lasciato dietro di sé ritenendole non fondamentali– racconta Lutter – che ho avuto l’illuminazione”. E prosegue: “Perché per me questa è una visione affascinante, spazi così sono grandiosi ma certamente poco spettacolari per la maggior parte della gente, tanto da diventare spettacolari per me”.

Un po’ come lavorare sul negativo come suggerisce Francesco Zanot, curatore del percorso espositivo che è poi quello che fa Vera Lutter, le cui opere “sono riprese con la camera oscura, richiedono tempi di posa molto lunghi che non consentono di tenere traccia di ciò che si muove velocemente nel campo di ripresa. Sono immagini in negativo e infine sono pezzi unici e irriproducibili” che lei stampa sui più grandi fogli di carta fotosensibile disponibili sul mercato. La fascinazione del suo lavoro è quindi su due livelli: da una parte i soggetti delle immagini, edifici, macchine, oggetti industriali, dall’altra le grandi camere oscure che vengono da lei allestite di fronte ai soggetti, per cui lei entra fisicamente nell’apparecchio fotografico e lo abita e la macchina fotografica diventa un vero manufatto architettonico.

Il mondo di Vera Lutter è fatto di oggetti monumentali e fuori dal tempo, come ad esempio la miniera di carbone di Hambach – tra le più grandi del mondo – o la Battersea Power Station di Londra, il più grande edificio in mattoni d’Europa che molti ricorderanno sulla copertina di Animals dei Pink Floyd e ancor prima nel film Help dei Beatles. O ancora come lo Zeppelin, la più grande macchina volante mai costruita, a proposito della quale Lutter spiega di non aver mai voluto rappresentare la realtà che si impressiona sulla carta. “Io voglio avere gli strati del tempo – afferma – le cose previste o non previste che accadono”.

E a proposito della passione per la ‘monumentalità’ e del forzare i limiti: “Sono cresciuta in un’area industriale della Germania, nella Ruhr, e fin da piccola mi hanno impressionata le acciaierie – racconta –. Ho portato avanti una sorta di azione parallela di riconoscimento della bellezza, cercando però di essere critica per portare questi mostri sotto il mio controllo, davanti alla camera oscura”.