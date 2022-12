Musei aperti a Bologna l’1 gennaio 2023: dove e quali visitare

Bologna, 30 dicembre 2022 – I festeggiamenti per l’anno nuovo possono partire anche dall’arte. Sono molti i musei che, a Bologna, rimarranno aperti domenica 1 gennaio.

Il MAMbo e il Museo Morandi, in via Don Minzoni 14, si possono visitare dalle 10 alle 19. La Casa di Morandi, invece, in via Fondazza 36, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) rimarrà aperto dalle 10 alle 18,30. Il Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2), che ospita la mostra “I pittori di Pompei”, sarà visitabile dalle 12 alle 20. Aperto anche il Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) dalle 10 alle 19 e il Museo civico del Risorgimento (piazza Carducci 5), dalle 10 alle 18.

Le Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6) e il Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (strada Maggiore 44) apriranno i battenti dalle 10 alle 18,30. Fino alle 19, invece, il Museo internazionale e biblioteca della musica, che si trova in strada Maggiore 34.

Ma, non solo saranno aperti i musei l’1 gennaio, alcuni sono anche gratuiti perché torna l’appuntamento Domenicalmuseo. L’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali. La Pinacoteca Nazionale (dalle 10 alle 19) e il Museo Nazionale Etrusco (dalle 9,15 alle 16,30) di Marzabotto, dunque, saranno aperti e gratuiti nel “super-festivo”.