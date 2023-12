Musei aperti a Bologna l’1 gennaio 2024: quali sono e gli orari di apertura

Bologna, 31 dicembre 2023 – Apriti, museo! No, non è il film Una notte al museo con Ben Stiller nei panni del guardiano notturno che assisteva alle esposizioni prendere vita, ma la nuova iniziativa dei musei civici di Bologna, aperti eccezionalmente il 1° gennaio 2024.

Per la prima volta, infatti, sarà possibile visitare alcuni musei della città anche il primo dell'anno, per cominciare al meglio all'insegna della storia e della cultura.

I musei aperti

Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo internazionale biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento saranno i musei eccezionalmente aperti al pubblico, per accompagnare cittadini e turisti in un viaggio nella storia.

Con l’iniziativa Apriti, museo!, durante l’intero arco della giornata, si può inoltre scegliere tra 20 attività proposte con visite guidate in italiano, inglese e francese e un laboratorio per bambine e bambini, per conoscere e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città.

Le visite sono offerte a tutti i possessori del biglietto di ingresso che, invece, resta a pagamento.

La stessa giornata di Capodanno vede inoltre una speciale collaborazione del Settore Musei Civici Bologna con Festivamente, il cartellone di iniziative culturali promosso e coordinato dal Comune di Bologna.

Gli orari di apertura dei musei civici di Bologna e le attività in programma durante le festività natalizie sono consultabili sul sito web www.museibologna.it. L’acquisto dei biglietti di ingresso è disponibile sul sito Mida Ticket.

Le sedi museali e gli orari di apertura

Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2) ore 11.00 - 19.00

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) ore 11.00 - 19.00

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) ore 11.00 - 19.00

Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) ore 11.00 - 19.00

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14) ore 11.00 - 19.00

Museo Morandi (via Don Minzoni 14) ore 11.00 - 19.00

Casa Morandi (via Fondazza 36) ore 11.00 - 19.00

Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) ore 11.00 - 19.00

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) ore 11.00 - 19.00

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) ore 11.00 - 19.00

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) ore 11.00 - 19.00