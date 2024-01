Museo delle illusioni a Bologna: Palazzo Belloni i paradossi ottici e installazioni

Bologna, 26 gennaio 2024 – Avreste mai pensato di poter camminare sul soffitto di una camera da letto? O di cambiare dimensioni semplicemente attraversando una stanza? O ancora di ritrovarvi catapultati sulla Luna semplicemente guardando uno schermo?

Il Museo delle illusioni a Palazzo Belloni, in centro a Bologna (foto Schicchi)

Tutto questo è realtà al Museo Illusioni tra Arte e Scienza (video), mostra temporanea che da sabato 27 febbraio e fino al 21 luglio è visitabile a Palazzo Belloni, in via De’ Gombruti 13. Paradossi ottici, installazioni, immagini statiche che sembrano in movimento; la parola chiave è ‘illusione’, come si evince dal titolo, e non è un caso che si legga anche “tra arte e scienza”: accanto ad ogni opera è possibile inquadrare un qr code e leggere la spiegazione scientifica, adatta ad ogni età, del simpatico professor Umberto Lesperto (senza apostrofo!), che aiuta tutti a comprendere i meccanismi ottico-percettivi che vi sono dietro le installazioni.

Sono inoltre disponibili audioguide incluse nel biglietto d’ingresso che evidenziano i punti salienti della mostra organizzata dal gruppo internazionale Exhibition of Illusions, che ha già riscontrato grande successo a Torino e a Napoli. Questa a Bologna però è un unicum, vi sono installazioni e opere inedite rispetto alle precedenti: “È una sintesi di tutte le nostre esperienze passate, una mostra di alto livello che sfrutta tutte le tecnologie attuali”, spiega Lorenzo Cantini, ideatore della mostra.

La scelta del capoluogo emiliano non è un caso: la Torre degli Asinelli, tratto distintivo della città, è essa stessa un’illusione ottica studiata a livello internazionale e citata anche dalla rivista Perception. La Torre vista dalla finestra del corridoio dell’ospedale Rizzoli si ingrandisce, e diventa sempre più grande mano a mano che ci si allontana dalla finestra. Una stanza della mostra è proprio ispirata a questo: guardando da una finestrella una persona che si sposta da un lato all’altro della camera, la si vede prima rimpicciolita e poi ingrandita, e se due persone stanno ai poli opposti della stanza una è gigante e l’altra minuscola.

Sono poi presenti altre numerose installazioni di illusioni ottiche per grandi e piccini, green screen grazie al quale ci si potrà tuffare in realtà multidimensionali, quadri che sfidano l’acuità visiva dei visitatori e altri ispirati al noto pittore Arcimboldo realizzati da Luca Ruggeri.

Soltanto sabato 27 gennaio, per l’inaugurazione, è presente l’illusionista Mattia Boschi che farà divertire il pubblico con uno spettacolo di magia di 10-15 minuti ogni ora.

Biglietti e orari

Il biglietto d’ingresso è di 18 euro per adulti, costa invece 12 quello ridotto e per studenti fino ai 25 anni, e 8 quello per le scuole. I bambini e i disabili entrano invece gratis. La mostra è aperta venerdì e sabato dalle 10 alle 20 e tutti gli altri giorni dalle 10 alle 19 (inclusa la domenica) e i biglietti sono acquistabili in cassa o sul sito https://www.illusionibologna.com/info-e-biglietti/