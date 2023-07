Black music tra innovazione e tradizioni a Bologna: Patricia de Assis, Villotti e as Madalenas

Bologna, 12 luglio 2023 – Concerti à la carte, dinamici e immediati, striati di jazz, funk, elettro funk e Sudamerica, pronti per essere sfogliati, fino a sabato nei club tradizionali con ampi dehor adatti alla canicola. Soirée, dunque, dal fascino senza conservanti, alternate a date più casual.

Al Salotto del Jazz, format en plein air in via Mascarella di Bravo Caffè, Cantina Bentivoglio e Bar Moustache (inizio ore 21) giovedì serata di vocalità femminile e di contaminazioni profonde con Patricia De Assis, chanteuse raffinata accompagnata da Stefano Girotti alla chitarra e Roberto Red Rossi alla batteria e percussioni.

Venerdì tocca al quartetto dei co-leader Jimmy Villotti, guru dei jazzisti bolognesi, Guglielmo Pagnozzi (ance), Emiliano Pintori (organo hammond) e Andrea Grillini (batteria).

Allo Zu.Art, Giardino Zucchelli di vicolo Malgrado nell’ambito della rassegna Jazz e Art Performing giovedì sono di scena i Monkbones, ensemble che elaborano un sontuoso tributo a Thelonious Monk, genio del piano, con Charlie Parker e Dizzy Gillespie autentica pietra miliare della storia del jazz. I riflettori si accendono dalle 21 su Giuseppe La Stella (trombone), Giordano Cattano (chitarra), Gabriele Indelicato (basso elettrico, Leandro Zurzolo (batteria) e Tony Cattano (trombone, arrangiamenti).

Per Montagnola Republic (dalle 21) oggi (mercoledì) tocca agli Haiku, band bolognese che indugia sul crossover tra groove funk e beat hip-hop intrecciati ad armonie soul-jazz. Giovedì palco per il dj produttore italiano Leo Ferraro aka Zingabeat residente da anni stabilmente a Montevideo, apprezzato in alcuni dei più importanti festival funk i Europa (per lui consolle residenziali e super creativa in quelli spagnoli).

Venerdì all’indomani dell’uscita del terzo disco “Dynamo”, torna live il Barresi Project con un nuovo Elethno Enseble Show in coda a un tour preview con oltre trenta concerti in tutta Italia. Con nuovi generi e linguaggi strumentali, tra world music, folk-jazz ed elettronica, senza escludere ammiccamenti cantautorali.

Sabato sul palco di piazza San Francesco dalle 21 per San Francesco Estate-musica e teatro in piazza le luci inondano as Madalenas Live Quintet, al secolo Cristina Renzetti (origini marchigiane, affermatasi a Bologna) e Tatiana Valle (veneto-brasiliana), vocalist alle chitarre e percussioni accompagnate da Francesco Tino (basso elettrico), Roberto Taufic (chitarre) e Bruno Marcozzi (batteria e percussioni). Un easy listening al femminile che propone l’atteso terzo album.