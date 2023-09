Musica, gastronomia e cultura: riecco il festival del Super Ravone

Bologna, 21 settembre 2023 – Torna con una rassegna autunnale il Super Ravone Fest settembre 2023… é sempre estate!’ organizzato dall’Associazione La Ricotta presso il parco Emanuele Petri in via Felice Battaglia (parco delle Carracci).

Da venerdì 22 settembre, fino a domenica 24: i volontari dell’associazione tornano tre giorni all’insegna di tornei, musica, laboratori e stand gastronomico nel Quartiere Porto-Saragozza. Una programmazione quella di settembre che punta in particolare sul coinvolgimento della fascia degli adolescenti i quali saranno gli unici protagonisti della scaletta musicale. Il programma è consultabile sui canali social del festival.

“Uno degli obiettivi é da sempre quello di trasformare quest’area verde nel quartiere Saragozza in un cortile di comunità – si legge nel comunicato dell’evento -, sempre vivo e attivo. Il ricco programma della festa settembrina va da laboratori e spettacoli per bambini, lezioni di musica, percorsi naturalistici, musica dal vivo e dj set, rassegna stampa a cura di Cantiere Bologna, presentazione del libro del Prof. Anselmi e molto altro. Per coinvolgere ogni fascia d’età il tutto accompagnato dallo stand gastronomico arricchito dalla collaborazione con Pasto Nomade”.

Tutti gli eventi sono gratuiti e tutto il ricavato viene investito in progetti di riqualificazione dell’area verde. “Per il gruppo del Super Ravone è l’occasione per continuare a dimostrare quanto si può ottenere, per la vita sociale e il benessere della collettività, con la cittadinanza attiva il volontariato e l'impegno collettivo per un obiettivo. In parole meno serie, come quelle che firmano il graffito realizzato insieme ai bambini e alle bambine del parco – conclude il comunicato -, ‘facendo comunella’.