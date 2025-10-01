Musica e spettacoli: festa Revival in Strada Maggiore, negozi aperti fino a mezzanotte

Bologna, 1 ottobre 2025 - Mercatini vintage, musica, spettacoli e negozi aperti fino alle 24. Strada Maggiore si accende con la festa Revival che andrà in scena venerdì 3 ottobre dalle 18 alle 24. L’evento, organizzato da Associazione culturale Talenti, con il patrocinio di Confcommercio Ascom Bologna e il Quartiere Santo Stefano, trasformerà una delle strade più importanti della città in un grande salotto a cielo aperto, dove poter passare una serata all’insegna del divertimento, ma anche dello shopping, grazie ai negozi aperti e al mercatino vintage sotto il Portico dei Servi.

Da via Guerrazzi fino a Piazza di Porta Maggiore, l’intera via diventerà un percorso continuo di musica e spettacolo. Le scuole di ballo scalderanno la strada con esibizioni e lezioni aperte di tango, il tutto accompagnato da un djset, che trasformerà la serata in un viaggio musicale tra decenni e generi diversi. A fare da cornice, i negozianti di Strada Maggiore terranno le saracinesche alzate fino alle 24, contribuendo a dare alla serata il sapore di una festa di vicinato, dove cultura e commercio si intrecciano.