Capodanno 2023, a Bologna si festeggia a teatro

Natale con i tuoi... Capodanno a teatro

Su il sipario, si ride. Come tradizione vuole nella notte di San Silvestro, è di scena l’intrattenimento. Brillante ma non banale, leggero ma non scontato. Tentiamo un breve viaggio. Luci spente all’Arena del Sole, all’Itc di San Lazzaro e al Laura Betti di Casalecchio (dove lo spettacolo Sconcerto d’amore è stato annullato) ma fari puntati sugli altri palcoscenici. In alcuni casi (Duse e Dehon) si brinda in teatro alla mezzanotte, in altri (Celebrazioni ed Europauditorium) si riceve un ‘cadeau’ per far festa altrove: niente paura, in questi due casi le recite finiranno in tempo per raggiungere la propria destinazioni.

Al Duse è di scena Vanessa Incontrada nel testo brillante scritto, diretto e interpretato da Gabriele Pignotta Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?: una commedia degli equivoci che, attraverso le vicissitudini di un gruppo di quarantenni, ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sul desiderio di successo. Si inizia alle 21,30 e si brinda con gli artisti.

Virginia Raffaele è invece protagonista (alle 21,15) all’Europauditorium di Samusà, lo spettacolo incentrato sul mondo fantastico del luna park dove l’attrice ha davvero trascorso l’infanzia. Ricordi, risate e commozione per una prova di grande eclettismo. Al Celebrazioni Vito ripropone in versione aggiornata La felicità è un pacco. Vita spericolata di un negoziante ai tempi di Amazon in cui il comico dà vita una serie di personaggi legati dalla moda degli acquisti sul web: il bottegaio tradizionale, il prete social, il consumatore seriale di sushi. Si comincia alle 21,30 e il pubblico, come all’Europauditorium, riceverà un omaggio per festeggiare.

Brindisi in platea, allo scoccare della mezzanotte, invece al Dehon dove saranno in corso le repliche de Il mio peggior nemico con Paolo Maria Veronica e Roberto Malandrino diretti da Piero Ferrarini. Un testo agrodolce sull’amicizia fra due improbabili single di mezza età (opposti eppure complementari) alle prese con le mille difficoltà che la quotidianità impone a tutti noi. Sipario alle 21,30.

Infine il teatro dialettale. Al Tivoli la compagnia La Ragnatela presenta La fortuna si diverte, versione appunto dialettale della commedia di Athos Setti scritta nel lontano 1936 e anche in questo caso il brindisi di mezzanotte è garantito. Così come ci sarà, all’ora fatidica, il rinfresco al Bellinzona dove la compagnia dialettale Masetti porta in scena Una zanna par convegnanza, due atti scritti e diretti da Luciana Minghetti.

c. cum.