Com’è il Natale in Galleria Cavour a Bologna: profumi e colori delle feste

Bologna, 29 novembre 2024 – Verde e oro, colori simbolo di raffinatezza ed eleganza. Ma soprattutto, sostenibilità: per le feste natalizie Galleria Cavour 1959 sceglie un allestimento “green” nel segno di quell’impegno per il pianeta che caratterizza la galleria commerciale fin dalle proprie origini.

Ad accogliere i visitatori durante le feste natalizie sin da via De’ Foscherari sarà dapprima il profumo degli abeti seguito dall’esibizione di esemplari di pino nobilis impreziositi da trobulus, tuia e magnolie e arricchiti da tocchi dorati di asparagus selvatico.

Essenze di bosco

Suggestivi portali realizzati in essenze di bosco, poi, abbracciano chi arriva dal Pavaglione e dalle due Torri introducendo i visitatori in un vero bosco incantato dove vivere la magia del Natale e dove sarà possibile ammirare anche un’originale slitta in legno dell’Ottocento, perfettamente conservata.

Pizzighini Benelli: addobbi eco-compatibili

“Anche per questo allestimento abbiamo fatto una scelta sostenibile – commenta Paola Pizzighini Benelli, amministratore unico di Magnolia Srl, società proprietaria della galleria –, con addobbi naturali ed eco-compatibili, che rappresentano un ulteriore tassello della mission di Galleria Cavour 1959, galleria italiana con gli standard più alti in materia di sostenibilità e certificata carbon neutral dal 2019”.