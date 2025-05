Nduduzo Makhathini a Paradiso jazz: suoni tribali ed esoterici zulu dal Sudafrica

Bologna, 4 maggio 2025 – Paradiso Jazz Festival 2025 ospita lunedì 5 maggio la penultima tappa di una stesura jazzistica senza confini con un melting pot di stordente bellezza affidato all’interpretazione dei sudafricani Nduduzo Makhathini (piano e voce), Dalisu Ndlazi (contrabbasso) e il cubano Lukmil Perez (batteria). Una sorta di full immersion nel mondo Zulu delle note in chiave jazz, germogliate nei land di umGungundlovu in Sudafrica, dove Makhathini è cresciuto.

Paesaggi periurbani in cui musica e pratiche rituali erano simbioticamente legate. Con una liaison storica forte legata al mito in cui è prosperato il regno del re Zulu Dingane, tra il 1828 e il 1840. L’unico regnante di colore che abbia sconfitto i britannici in campo aperto. Vanto dell’epica zulu il cui codice guerriero fa affidamento sulla musica per la motivazione e la guarigione. Simbiosi essenziale per cogliere la visione del mondo dei suoni di Makhathini.

Insieme all’influenza della chiesa, palestra del genio in nuce di quello che sarebbe divenuto un cantante pianista da piani alti, allevato a carne secca e leggende del jazz sudafricano, accanto ai padri nobili di un movimento musicale che ha fatto storia, da Bheki Mseleku e Moses Molelekwa ad Abdullah Ibrahim. Che ricorda aggiungendo un grido d’allarme, misto a rimpianto: "Stiamo perdendo quell’ unicità del jazz sudafricano_ sottolinea Nduduzo_ che suscitò interesse in tutto il mondo, legata a un clima politico esaltante, ma irripetibile”.

Grazie al suo mentore Mseleku, che riempiva d’emozione la musica che suonava, Makhathini ha anche scoperto la musica del quartetto classico di John Coltrane con McCoy Tyner. "Ho imparato a comprendere la mia voce di pianista grazie ad A Love Supreme del grande maestro”, racconta. Attivo come docente e ricercatore, Makhathini si è esibito al Cape Town International Jazz Festival e all' Essence Festival (sia a New Orleans che in Sudafrica). Fino al debutto nel 2019 al Blue Note Jazz Club di New York City e al Jazz at Lincoln Center, dove condiviso il palco con Wynton Marsalis e la Jazz at Lincoln Center Orchestra. Di conio sottile la produzione di album per i colleghi, contestuale a quell di otto dischi propri in collaborazione con la moglie cantante Omagugu Makhathini. Inizio del concerto alle 21.30. Per acquistare i biglietti e prenotare la cena (sala 77 ore 19.30) info@arcisanlazzaro.it tel. 051 627 9931.