Bologna Nerd Park a rischio chiusura, scatta la raccolta fondi

Il Nerd Park ospita anche un museo con i giochi classici

Bologna, 16 febbraio 2023 – Il meglio della tecnologia che ha fatto sognare grandi e piccini per generazioni. Tutto racchiuso dalla bolla del tempo del Nerd Park, realtà tutta bolognese che però ora rischia di chiudere, a causa di una pesante situazione giudiziaria che pende sull'immobile.

I fondatori del park, situato in un garage seminterrato di via Vittoria, a due passi dal Mast e dal colosso Gd, raccontano infatti che la proprietà, risalente alla Caredil srl, è attualmente in liquidazione e i locali stanno per essere messi all'asta. Da qui l’appello alle istituzioni, per scongiurare quella che sarebbe una perdita inestimabile per la città, e presentano un crowdfunding (una raccolta fondi) per poter partecipare all'asta giudiziaria che si terrà a giugno 2023. "Nerds never say die", è lo slogan che lo accompagna, e si può donare ai siti https://www.

bolognanerd.it/aiutaci/ e https://ko-fi.com/bolognanerd. Servono 75.000 euro per il primo acconto, e complessivamente tra i 120 e i 140.000 mila euro per sperare di aggiudicarsi il locale.

"In questo momento le istituzioni, non per forza per incomprensione, forse per mancanza di di comunicazione da parte nostra, non hanno risposto", spiega Leandro Macrini, presidente dell'associazione Bologna nerd –. Aggiunge anche che proveranno a parlare con il sindaco Matteo Lepore la prossima settimana quando il primo cittadino sarà in visita al quartiere Borgo Panigale nell'ambito del ciclo "Caro sindaco ti aspetto in quartiere". L'auspicio è che venga riconosciuto il valore culturale e sociale dello spazio, allestito in maniera gratuita e volontaria e con pezzi messi a disposizione da questi collezionisti-appassionati. "È un posto intergenerazionale, il nostro iscritto più piccolo ha cinque anni, come da regolamento delle associazioni, il più grande 85. E la cosa interessante è che vengono insieme, magari durante le stesse serate e giocano insieme".

Un museo tra flipper, Pacman e Pong

E al nerd park c’è un po’ di tutto: cabinati, console, flipper, giochi da tavolo, un vero e proprio museo che ripercorre la storia del videogioco con pezzi rari e da collezione (tra cui Pacman e Pong), ma soprattutto un luogo sociale e di aggregazione che attira tutte le fasce di pubblico, dai cinque agli 85 anni. Lo spazio culturale, sociale e ricreativo di oltre 500 metri quadri comprende inoltre due musei, Tilt -Museo del Flipper e il Videogame art museum, un'area di Bologna Nerd dedicata a giochi da tavolo e di ruolo, videogame console e arcade, e alla divulgazione delle culture pop (mostre tematiche, cinema, anime, viaggi, eccetera), con corsi ed eventi, più di 400 flipper e 200 console, oltre a documentazione e materiale bibliografico.