Notte bianca 2024 in via Andrea Costa: musica dal vivo e street food

Bologna, 24 giugno 2024 - Musica live, street food e negozi aperti. Via Andrea Costa si anima con la Notte Bianca, prevista per mercoledì 26 giugno dalle 19 a mezzanotte. A meno di quattro giorni, dunque, dal passaggio del Tour de France: i ciclisti più famosi del mondo passeranno due volte proprio per via Andrea Costa tra le 16 e le 17 di domenica 30 giugno.

Per l’occasione, dalle 17 di mercoledì 26 giugno all’1 di giovedì 27 giugno, il Comune ha adottato dei provvedimenti di limitazione al traffico che riguardano via Andrea Costa, Audinot, Guidotti, Turati, Giacobbe, Brizio, Zannoni, Valeriani, Bixio Scota e Zambeccari.

In particolare dalle 17 del 26 giugno all'1 del 27 giugno via Andrea Costa sarà chiusa alla circolazione dalla rotonda Bernardini a viale Vicini. Via Guidotti e via Audinot saranno chiuse da via Andrea Costa a via Roncati, così come via Valeriani, chiusa tra via XXI Aprile e via Andrea Costa. Tutti i provvedimenti sono consultabili sul sito del Comune di Bologna. Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private, ai passi carrabili e ai posti auto al servizio di disabili.

La festa di strada inaugura alle 19 alla presenza del presidente del Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani. Tra i tanti eventi organizzati in strada in via Andrea Costa 76 sono previsti giochi per bambini a cura di Bimbo Tu, mentre al civico 117/a è prevista musica dal vivo con “La notte dei Dj”, disco music anni ‘70-’80-’90 e tanto altro.