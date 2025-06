Bologna, la Notte Bianca in via Andrea Costa: ecco orari e programma

Bologna, 23 giugno 2025 – E’ tutto pronto per la Notte Bianca più amata e apprezzata sotto le Torri mercoledì 25 giugno che, come ogni anno riporterà nel caldo delle serate estive bolognesi un tocco di divertimento e magia fino al centro della città.

A partire dalle 19, per finire a mezzanotte, via Andrea Costa verrà chiusa al traffico creando una zona pedonale con negozi aperti, musica dal vivo, spettacoli teatrali, street food e molto altro ancora. Una serata perfetta per una semplice passeggiata con la propria famiglia, magari fermandosi a mangiare un gelato rinfrescante, o per passare momenti alternativi con gli amici gustando del buon cibo e ascoltando musica dal vivo. E non mancheranno anche gli eventi teatrali per bambini.

Gli ultimi appuntamenti

La serata di mercoledì 25 sarà una delle ultime tre in calendario per quest’estate 2025. La data successiva è programmata i n via d’Azeglio, dopo appena una settimana: giovedì 3 luglio. Da porta San Mamolo fino a via Urbana la strada verrà chiusa proponendo anche qui negozi aperti, musica, street food e spettacoli teatrali. L’ultima data invece, il 13 settembre, sarà una novità e chiuderà le Notti Bianche fuori dalle mura, a porta Otesia (Sant’Agata Bolognese).