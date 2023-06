Notte Bianca in via Andrea Costa a Bologna: strade chiuse e bus deviati

Bologna, 28 giugno 2023 - Oggi, 28 giugno, si terrà la Notte Bianca di Bologna in via Andrea Costa, una tradizionale festa di strada. Per permettere la manifestazione, verranno apportate delle modifiche alla viabilità.

Le strade chiuse e i bus deviati

Il tratto di via Andrea Costa compreso tra la Rotonda Bernardini e viale Vicini sarà vietato al transito veicolare dalle ore 17 di mercoledì 28 giugno alle ore 1.30 di giovedì 29 giugno. Gli utenti dei mezzi pubblici a Bologna dovranno fare i conti con alcune deviazioni e modifiche temporanee nelle linee degli autobus. Questi cambiamenti, che coinvolgono le linee 14, 21, 89 e 676.

Linea 14

Nella direzione verso Giovanni XXIII, la linea 14 subirà le seguenti deviazioni: da via Sant'Isaia, proseguirà lungo viale Pepoli, via Saragozza, via Porrettana, via A. Costa e via della Barca. Durante questa deviazione, alcune fermate saranno soppresse, tra cui Andrea Costa, San Paolo Ravone, Crocetta, Martini, Magnani, Stadio, Lino e Certosa. Saranno istituite fermate provvisorie in luogo di quelle soppresse, incluse Porta Sant'Isaia, Porta Saragozza - Risorgimento, San Giuseppe, Orsoni, Villa Benni, Villa Spada, Meloncello, Bivio San Luca, Dello Sport e Funivia.

Nella direzione verso Due Madonne/Pilastro, la deviazione seguirà il percorso via A. Costa, via Montefiorino, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini e via Sant'Isaia. In questa direzione, le fermate soppresse includono Martini, Crocetta, San Paolo Ravone e Andrea Costa. Le fermate provvisorie saranno Montefiorino, via Tolmino fr.1, via Sabotino 14 e Vicini.

Linea 21

Nella direzione verso Filanda, la linea 21 sarà deviata attraverso via Sant'Isaia, viale Pepoli, via Saragozza, via Porrettana e via Don Sturzo. Durante questa deviazione, le fermate soppresse saranno Andrea Costa, San Paolo Ravone, Crocetta, Martini, Magnani, Stadio, Lino, Certosa e Funivia. Saranno attive fermate provvisorie, tra cui Porta Sant'Isaia, Porta Saragozza - Risorgimento, San Giuseppe, Orsoni, Villa Benni, Villa Spada, Meloncello, Bivio San Luca, Dello Sport e Funivia.

Nella direzione verso Beolco, la deviazione si snoderà lungo via A. Costa, via Montefiorino, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini e via Sant'Isaia. Le fermate soppresse saranno Martini, Crocetta, San Paolo Ravone e Andrea Costa. Le fermate provvisorie saranno Montefiorino, via Tolmino fr.1, via Sabotino 14 e Vicini.

Linea 89

Nella direzione verso San Biagio, la linea 89 subirà una deviazione attraverso via Sant'Isaia, viale Pepoli, via Saragozza, via Porrettana e via D. Sturzo. Durante questa deviazione, le fermate soppresse saranno A. Costa, S. Paolo Ravone, Crocetta, Martini e Certosa. Saranno istituite fermate provvisorie, tra cui Porta Saragozza - Risorgimento, Meloncello e Funivia.

Nella direzione verso Villanova, la deviazione seguirà il percorso via A. Costa, via Montefiorino, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini e via Sant'Isaia. Le fermate soppresse includono Martini, Crocetta, San Paolo Ravone e Andrea Costa. Saranno attive fermate provvisorie come Montefiorino, via Tolmino fr.1, via Sabotino 8 e Vicini.

Linea 676

Nella direzione verso porta S. Isaia, la linea 676 seguirà una deviazione attraverso via A. Costa, via Montefiorino, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini e via Sant'Isaia. Durante questa deviazione, le fermate soppresse saranno Martini, Crocetta e San Paolo Ravone. Le fermate provvisorie saranno Montefiorino, via Tolmino fr.1, via Sabotino 8 e Vicini.