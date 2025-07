Notte Bianca in via d’Azeglio 2025: gli orari e il programma

Bologna, 2 luglio 2025 – La nostra città si prepara ad un nuovo appuntamento della magica Notte Bianca a cui non si potrà mancare: sarà l’ultimo per quest’anno all’interno delle mura di quelle organizzate da Ascom. Dopo il successo della scorsa settimana in via Andrea Costa, questo giovedì 3 luglio verrà chiusa e resa area pedonale via d’Azeglio alta, nel tratto da porta San Mamolo a via Urbana.

Come ogni serata, anche questa partirà dalle 19 e terminerà a mezzanotte, con la possibilità di mangiare qualcosa dagli stand di street food, ascoltare musica dal vivo e magari approfittare per fare qualche acquisto nelle bancherelle e nei negozi che rimarranno aperti per tutta la serata: no, ancora non sono iniziati i saldi estivi, ma sarà comunque una buona occasione per godersi una passeggiata in tranquillità senza essere provati dal caldo delle ultime giornate.

Non mancheranno le iniziative per far divertire i più piccoli: organizzati spettacoli di danza e teatrali aperti a tutti.

La prossima e ultima data delle serate a cui siamo tanto affezionati invece sarà una novità assoluta fuori dalle mura, in calendario per il 13 settembre a Porta Otesia (Sant’Agata Bolognese), Castel Maggiore.

Dove fermarsi a mangiare

Aperti in orari straordinari molti punti enogastronomici sulla strada con cibo e bevande:

Il Capriccio di Picciu, che offrirà crescenze farcite e piadine, oltre a birra e buon vino;

Cremeria D’Azeglio, con i sue gustosi gelati, granite e ghiaccioli rinfrescanti;

Bar D’Azeglio, per gli amanti della carne: panini e piadine con salsiccia e arrosticini di pecora;

Pasticceria D’Azeglio, per aperitivi, cocktail e panini;

L’Officina del Caffè, preparerà pizze al taglio, oltre a panini e piadine farciti per tutti i gusti e birre alla spina.

Gli eventi speciali

La serata è arricchita da eventi speciali come il Mercatino Creativo, con prodotti d’artigianato e innovativi per scoprire idee e progetti alternativi e una sfilata organizzata alle 21,30 davanti al negozio d’abbigliamento “Les Amies”, in cui amiche e clienti percorreranno il tappetto rosso per mostrare i propri prodotti ma soprattutto per creare un momento familiare e divertente. Ma non solo, la danza con mancherà con la scuola di ballo Gabusi che si esibirà davanti al Collegio San Luigi.