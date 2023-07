Notte Bianca di via D’Azeglio a Bologna: strade chiuse e divieti

Bologna, 5 luglio 2023 – Nella giornata di domani, giovedì 6 luglio, via D’Azeglio nel centro di Bologna sarà impegnata nella festa di strada ‘Notte Bianca di via D'Azeglio’, che ha richiesto misure eccezionali legate al traffico, tra cui alcuni tratti di strada chiusi o regolati da movieri.

Le misure straordinarie per l’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Talenti, saranno attive dalle 17 di giovedì 6 luglio all'1 di venerdì 7 luglio.

Le strade chiuse

Sono tre le strade chiuse al traffico per la Notte Bianca di via D'Azeglio:

Via Solferino

Via delle Tovaglie all'intersezione con via D'Azeglio

Via San Procolo

Tutte le variazioni di traffico

In via D'Azeglio divieto di transito veicolare: da Piazza di Porta San Mamolo eccetto accedenti a passi carrai, all'intersezione con via Urbana eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili, via Marsili eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine.

In via delle Tovaglie divieto di transito veicolare: da via Paglia a via D'Azeglio eccetto accedenti a passi carrai, a posti auto a servizio di disabili e veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine.

In via Solferino divieto di transito veicolare: da via Paglia a via D'Azeglio eccetto accedenti a passi carrai, a posti auto a servizio di disabili e veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine.

Via Solferino senso unico alternato regolato: da via Paglia a via D'Azeglio, da movieri con accesso e uscita da via Paglia.

In via delle Tovaglie senso unico alternato regolato da via Paglia a via D'Azeglio, da movieri con accesso e uscita da via Paglia

In via Paglia senso unico alternato regolato da movieri da via Solferino a via delle Tovaglie

In Via San Procolo divieto di transito veicolare eccetto accedenti a passi carrai, a posti auto a servizio di disabili e veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine. Senso unico alternato regolato da movieri con accesso e uscita da via Tagliapietre.

Divieto di sosta in via d’Azeglio

Dalle ore 13 del 6 luglio all’1.00 del 7 luglio 2023 via d'Azeglio avrà il divieto di sosta con rimozione forzata. Da Piazza di Porta San Mamolo eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili, all'intersezione con via Urbana e via Marsili su tutta la sede stradale.

I veicoli degli accedenti a passi carrabili dovranno transitare a passo d'uomo nelle suddette strade solo se accompagnati da movieri dell'organizzazione della manifestazione.