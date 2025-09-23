Notte bianca Cersaie 2025: 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte

Bologna, 23 settembre 2025 – Il Cersaie non porta soltanto visitatori nei padiglioni della fiera, ma anche vita nelle strade e sulle tavole della città. Perché mentre il Salone internazionale della ceramica richiama esperti di settore, arredatori, espositori e turisti, la ristorazione bolognese risponde con la sua consueta Notte Bianca, organizzata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna.
Le 5 migliori pizzerie dell’Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso
In occasione del Cersaie, quindi, giovedì 25 settembre, le cucine di oltre quaranta ristoranti associati Fipe Bologna tra città e provincia rimarranno aperte fino a mezzanotte per accogliere i visitatori e gli operatori della Fiera con piatti che raccontano la tradizione della cucina bolognese o con cocktail innovativi.
Un appuntamento capace di legare l’anima fieristica a quella gastronomica del territorio, perché l’ospitalità non si ferma ai padiglioni della fiera, ma continua nei ristoranti che allungano il loro orario di apertura fino a tardi, trasformando la città in un palcoscenico diffuso di sapori.
I 10 eventi da non perdere questa settimana a Bologna
Quali sono i ristoranti aperti fino a mezzanotte a Bologna
- Adesso Pasta Car Ristorante, Via Quattro Novembre 12
- Antica trattoria del Reno, Via del Traghetto 5/3
- Bamboo, Strada Maggiore 23
- Bar Ca’ Rossa, Viale Felsina 50
- Berberè Pizzeria Murri, Via Augusto Murri 71
- Berberè Pizzeria Petroni, Via Giuseppe Petroni 9/c
- Berberè Pizzeria Porta Saragozza, Piazza di Porta Saragozza 6/a
- Buca Manzoni, Via Manzoni 6/g
- Camera a Sud, Via Valdonica 5/c
- Cantina Bentivoglio, Via Mascarella 4/b
- Casa Minghetti, Piazza Minghetti 1/a
- Corner bar, Via Saragozza 37
- Corten, Via Garibaldi, 5/h
- Donkey, Vicolo Broglio 1/f
- Drogheria delle api, Via degli Orti 23/e
- Ebrezze Enoteca, Via Castiglione 11/d
- Guero, Via Goito 9/2a
- Il Moretto, Via San Mamolo 5
- Indegno, Via del Pratello 84 e Via San Vitale 62/b
- La Piazzetta Ristorante, Via del Pratello 107
- La Prosciutteria, Via Oberdan 19/a
- La Prosciutteria, Via Del Pratello 63/a
- La Sorbetteria Castiglione, Via Castiglione 44
- Le Torri Bistrot, Via Larga 36/2abcd
- NOI - quelli di Cantina Bentivoglio, Via San Gervasio 3
- Omnia Ristorante Lounge Room, Via del Pratello 18/b
- Ristorante la Cesarina, Via Santo Stefano 19/b
- Ristorante pizzeria Vito a San Luca, Via Monte Albano 5
- Ruggine, Vicolo Alemagna 2/c
- Tana Libera Tutti, Via San Felice 13/b
- Tarcaban caffe, Via del Pratello 96/fg
- Trattoria Leonida, Vicolo Alemagna 2/b
- Trattoria Pizzeria Belle Arti, Via Belle Arti 14
- Velluto, Via de' Toschi 2/g
- Victoria Station, Via Zanardi 76
I ristoranti della provincia
- Ristorante il Setaccio, Via Persiceto 28/c, Anzola dell'Emilia
- Pharmacia culinaria, Via Mazzini 19, Budrio
- Bardamù, Via Roma 12/a, Calderara di Reno
- Berberè Pizzeria, Via Pio La Torre 4b, Castel Maggiore
- McDonald's, Via Galliera 24, Castel Maggiore
- Trattoria Cicceria, Via Matteotti 41, Castel San Pietro
- Osteria di Medicina, Via Canedi 32, Medicina
- Minelli Ristorante Pizzeria, Via Ponte Nuovo 21, Pieve di Cento
- Madama Beerstrò, Via Bellaria 16, San Lazzaro di Savena
- Antica Trattoria la Grotta dal 1918, Via Tignano 3, Sasso Marconi
- Il Chiosco, Via Fiumana Sinistra 4, Villanova di Castenaso
- Mostarda#22, Via Risorgimento 278, Zola Predosa