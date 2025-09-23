Notte bianca Cersaie 2025: 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte

Bologna, 23 settembre 2025 – Il Cersaie non porta soltanto visitatori nei padiglioni della fiera, ma anche vita nelle strade e sulle tavole della città. Perché mentre il Salone internazionale della ceramica richiama esperti di settore, arredatori, espositori e turisti, la ristorazione bolognese risponde con la sua consueta Notte Bianca, organizzata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna.

In occasione del Cersaie, quindi, giovedì 25 settembre, le cucine di oltre quaranta ristoranti associati Fipe Bologna tra città e provincia rimarranno aperte fino a mezzanotte per accogliere i visitatori e gli operatori della Fiera con piatti che raccontano la tradizione della cucina bolognese o con cocktail innovativi.

Un appuntamento capace di legare l’anima fieristica a quella gastronomica del territorio, perché l’ospitalità non si ferma ai padiglioni della fiera, ma continua nei ristoranti che allungano il loro orario di apertura fino a tardi, trasformando la città in un palcoscenico diffuso di sapori.

Quali sono i ristoranti aperti fino a mezzanotte a Bologna

Adesso Pasta Car Ristorante, Via Quattro Novembre 12

Antica trattoria del Reno, Via del Traghetto 5/3

Bamboo, Strada Maggiore 23

Bar Ca’ Rossa, Viale Felsina 50

Berberè Pizzeria Murri, Via Augusto Murri 71

Berberè Pizzeria Petroni, Via Giuseppe Petroni 9/c

Berberè Pizzeria Porta Saragozza, Piazza di Porta Saragozza 6/a

Buca Manzoni, Via Manzoni 6/g

Camera a Sud, Via Valdonica 5/c

Cantina Bentivoglio, Via Mascarella 4/b

Casa Minghetti, Piazza Minghetti 1/a

Corner bar, Via Saragozza 37

Corten, Via Garibaldi, 5/h

Donkey, Vicolo Broglio 1/f

Drogheria delle api, Via degli Orti 23/e

Ebrezze Enoteca, Via Castiglione 11/d

Guero, Via Goito 9/2a

Il Moretto, Via San Mamolo 5

Indegno, Via del Pratello 84 e Via San Vitale 62/b

La Piazzetta Ristorante, Via del Pratello 107

La Prosciutteria, Via Oberdan 19/a

La Prosciutteria, Via Del Pratello 63/a

La Sorbetteria Castiglione, Via Castiglione 44

Le Torri Bistrot, Via Larga 36/2abcd

NOI - quelli di Cantina Bentivoglio, Via San Gervasio 3

Omnia Ristorante Lounge Room, Via del Pratello 18/b

Ristorante la Cesarina, Via Santo Stefano 19/b

Ristorante pizzeria Vito a San Luca, Via Monte Albano 5

Ruggine, Vicolo Alemagna 2/c

Tana Libera Tutti, Via San Felice 13/b

Tarcaban caffe, Via del Pratello 96/fg

Trattoria Leonida, Vicolo Alemagna 2/b

Trattoria Pizzeria Belle Arti, Via Belle Arti 14

Velluto, Via de' Toschi 2/g

Victoria Station, Via Zanardi 76

