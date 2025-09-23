Taser, dibattito tra utilità e limiti

Taser, dibattito tra utilità e limiti
23 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Notte bianca Cersaie 2025: 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte

Giovedì 25 settembre: l’elenco completo delle attività di città e provincia che hanno aderito all’iniziativa Ascom

Bologna, 23 settembre 2025 – Il Cersaie non porta soltanto visitatori nei padiglioni della fiera, ma anche vita nelle strade e sulle tavole della città. Perché mentre il Salone internazionale della ceramica richiama esperti di settore, arredatori, espositori e turisti, la ristorazione bolognese risponde con la sua consueta Notte Bianca, organizzata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna.

In occasione del Cersaie, quindi, giovedì 25 settembre, le cucine di oltre quaranta ristoranti associati Fipe Bologna tra città e provincia rimarranno aperte fino a mezzanotte per accogliere i visitatori e gli operatori della Fiera con piatti che raccontano la tradizione della cucina bolognese o con cocktail innovativi.

Un appuntamento capace di legare l’anima fieristica a quella gastronomica del territorio, perché l’ospitalità non si ferma ai padiglioni della fiera, ma continua nei ristoranti che allungano il loro orario di apertura fino a tardi, trasformando la città in un palcoscenico diffuso di sapori.

Quali sono i ristoranti aperti fino a mezzanotte a Bologna

  • Adesso Pasta Car Ristorante, Via Quattro Novembre 12
  • Antica trattoria del Reno, Via del Traghetto 5/3
  • Bamboo, Strada Maggiore 23
  • Bar Ca’ Rossa, Viale Felsina 50
  • Berberè Pizzeria Murri, Via Augusto Murri 71
  • Berberè Pizzeria Petroni, Via Giuseppe Petroni 9/c
  • Berberè Pizzeria Porta Saragozza, Piazza di Porta Saragozza 6/a
  • Buca Manzoni, Via Manzoni 6/g
  • Camera a Sud, Via Valdonica 5/c
  • Cantina Bentivoglio, Via Mascarella 4/b
  • Casa Minghetti, Piazza Minghetti 1/a
  • Corner bar, Via Saragozza 37
  • Corten, Via Garibaldi, 5/h
  • Donkey, Vicolo Broglio 1/f
  • Drogheria delle api, Via degli Orti 23/e
  • Ebrezze Enoteca, Via Castiglione 11/d
  • Guero, Via Goito 9/2a
  • Il Moretto, Via San Mamolo 5
  • Indegno, Via del Pratello 84 e Via San Vitale 62/b
  • La Piazzetta Ristorante, Via del Pratello 107
  • La Prosciutteria, Via Oberdan 19/a
  • La Prosciutteria, Via Del Pratello 63/a
  • La Sorbetteria Castiglione, Via Castiglione 44
  • Le Torri Bistrot, Via Larga 36/2abcd
  • NOI - quelli di Cantina Bentivoglio, Via San Gervasio 3
  • Omnia Ristorante Lounge Room, Via del Pratello 18/b
  • Ristorante la Cesarina, Via Santo Stefano 19/b
  • Ristorante pizzeria Vito a San Luca, Via Monte Albano 5
  • Ruggine, Vicolo Alemagna 2/c
  • Tana Libera Tutti, Via San Felice 13/b
  • Tarcaban caffe, Via del Pratello 96/fg
  • Trattoria Leonida, Vicolo Alemagna 2/b
  • Trattoria Pizzeria Belle Arti, Via Belle Arti 14
  • Velluto, Via de' Toschi 2/g
  • Victoria Station, Via Zanardi 76

I ristoranti della provincia 

  • Ristorante il Setaccio, Via Persiceto 28/c, Anzola dell'Emilia
  • Pharmacia culinaria, Via Mazzini 19, Budrio
  • Bardamù, Via Roma 12/a, Calderara di Reno
  • Berberè Pizzeria, Via Pio La Torre 4b, Castel Maggiore
  • McDonald's, Via Galliera 24, Castel Maggiore
  • Trattoria Cicceria, Via Matteotti 41, Castel San Pietro
  • Osteria di Medicina, Via Canedi 32, Medicina
  • Minelli Ristorante Pizzeria, Via Ponte Nuovo 21, Pieve di Cento
  • Madama Beerstrò, Via Bellaria 16, San Lazzaro di Savena
  • Antica Trattoria la Grotta dal 1918, Via Tignano 3, Sasso Marconi
  • Il Chiosco, Via Fiumana Sinistra 4, Villanova di Castenaso
  • Mostarda#22, Via Risorgimento 278, Zola Predosa
