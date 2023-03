Notte bianca Bologna, ristorazione in festa per il Cosmoprof

Notte bianca della ristorazione: sabato 18 marzo 2023 a cena fino a mezzanotte per il Cosmoprof

Bologna, 17 marzo 2023 - Cosmoprof ha aperto le porte alla sua 54esima edizione. E, anche quest’anno, si conferma punto di riferimento per l’industria cosmetica con la presenza di quasi 3mila aziende e buyer da più di 50 Paesi.

La kermesse conosciuta in tutto il mondo - e ospitata nel quartiere fieristico bolognese –rappresenta però un’occasione imperdibile anche per Bologna e gli imprenditori della città, che si ritrovano in questi giorni ad accogliere migliaia e migliaia di turisti e visitatori. Anche per questo, protagonista domani sera sarà ‘La Notte bianca della ristorazione’ – l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe – pensata per accogliere a tavola, anche a tarda ora (per l’esattezza fino a mezzanotte), i visitatori che si recheranno in fiera.

Un’idea, questa, che ha fin da subito trovato un grande riscontro: sono infatti una ventina i ristoranti che permetteranno di cenare fino alle 24 in città. “L’obiettivo è creare una rete che possa far dire a tutti di essere stati bene qui in città e far venir loro voglia di tornare a Bologna anche in altre occasioni – sottolinea il direttore generale Confcommercio Ascom Bologna - per ammirare le bellezze del nostro territorio o gustare i nostri piatti della tradizione".

Bologna, quindi, si potrà riscoprire attraverso le innovazioni e i prodotti che costellano gli stand e le corsie della Fiera, ma anche attraverso il gusto e i sapori che da sempre caratterizzano la città. "Per noi ristoratori è sempre un’opportunità poter lavorare a contatto con i turisti e adeguare i nostri orari a quelli della città, quando a Bologna ci sono eventi di questa portata – commenta Vincenzo Vottero, Presidente Fipe-Confcommercio Ascom Bologna –. È per questo che sabato 18 marzo alcuni locali, tra la città e la provincia, terranno aperte le cucine fino a tardi per poter accogliere i visitatori della fiera".