Notte Bianca Montagnola 2024: il programma a Bologna

Bologna, 28 agosto 2024 – Si avvicina la Notte bianca in Montagnola: l’appuntamento del 31 agosto rientra nelle iniziative serali dell’estate bolognese del 2024 promosse dal Comune. L’evento sarà organizzata da Frida nel Parco e Montagnola Republic ed animerà il parco per tutta la notte.

Il programma

Nella prima parte della serata andranno in scena alcuni spettacoli dal vivo: sul palco di Frida ci sarà “It’s a Beau+ful world for you, Not me!” XNX con Cristiano Santini e Federico Bologna, mentre sul versante Montagnola Republic si esibirà Giorgio in Arte live duo acustico per la rassegna Sghetto Club. A seguire spazio per l’incontro dei Ragazzi del Cai sul pratone e per Fragments, uno spettacolo dinamico con protagonisti il musicista Tommaso Michelini e il performer Riccardo De Simone.

I live non si protrarranno oltre le 23.30, quando una serie di attività avranno inizio: concerti acustici, sleeping concert, spettacoli teatrali e di stand-up comedy, proiezioni cinematografiche, installazioni luminose, tornei di scacchi e ping pong, sessioni di giochi da tavolo e mercatini artigianali di liuteria e serigrafia.

L’inizio del nuovo giorno sarà aperto alle 6.45 dal concerto di musica classica di Matilde Bianchi, con un programma dedicato a Chopin, Saens, Bach e Puccini.

Subito dopo la colazione, alle 7 il risveglio sarà accompagnato dalle pratiche rituali delle mani (le Mudra) del Ratrijala, guidati da Giuditta de Concini dall’associazione Jaya e accompagnati dal contributo poetico di Virginia Farina.

L’iniziativa si conclude con lo yoga iyengar insieme a Carolina Godoy, a partire delle 8. Sarà utile portare con sé un tappettino.

Emily Clancy su Montagnola H24

La vicesindaca con delega alla Notte, Emily Clancy, è intervenuta per definire gli obiettivi dell’iniziativa: “si inserisce nel contesto di Montagnola H24, il progetto del Comune di Bologna che fa parte delle azioni del Piano della Notte. L'obiettivo è quello di mantenere aperti i cancelli del parco 24 ore su 24, come avviene già in altri parchi cittadini, garantendo un accesso continuo e sicuro grazie alla presenza delle e degli street host e degli street tutor. A ciò si aggiunge il potenziamento dei servizi esistenti, come l'ampliamento degli orari di apertura dei bagni pubblici e l’estensione delle aree di parcheggio per il bike sharing Ridemovi. Siamo molto soddisfatti di come sia andata l'estate e di come si siano sviluppate le iniziative diurne e notturne per chi vive, lavora e anima il Parco tutto l’anno".

Al progetto Montagnola H24 collaborano diverse associazioni attive nella mediazione culturale e sociale, nell'educazione ambientale e nel contrasto alla discriminazione

Il tentativo di riqualificazione dell’area si è concretizzato con l’attuazione del progetto Montagnola H24, attivo da fine giugno. Grazie all’aiuto degli street host di Nottambula, degli operatori della cooperativa La Carovana, dall'associazione 0waste e dall'associazione Universo, il parco monumentale potrà diventare un luogo più ospitale per trascorrere il tempo libero a tutte le ore del giorno e della notte.

Il programma completo della Notte Bianca in Montagnola