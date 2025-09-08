Notte Bianca in via San Mamolo a Bologna, negozi aperti fino a mezzanotte: quando e come cambia il traffico

Bologna, 8 settembre 2025 – Attività aperte fino a mezzanotte, musica e tanto divertimento. Via San Mamolo si appresta a ospitare la Notte bianca, giunta alla sua quarta edizione, che andrà in scena mercoledì 10 settembre dalle 18.30 alle 24.

L'evento, organizzato dall'Associazione culturale Talenti, con il patrocinio di Confcommercio Ascom Bologna e il Comune di Bologna Quartiere Santo Stefano, vede la partecipazione di tante attività della zona, come Osteria il Moretto, il ristorante Ufficio Postale Succursale 11, KM-Kebab Mediterraneo, Mamolo Café e Forno Sponghi. Special guest è dj Bia Pils che con la sua musica accompagnerà tutti i partecipanti durante la serata.

Per l'occasione, dalle 17 del 10 settembre a mezzanotte e mezza dell'11 settembre, via San Mamolo sarà pedonalizzata dalla Porta a via dell'Osservanza. Il Comune ha anche previsto, per gli stessi orari, il divieto di transito veicolare in via Santissima Annunziata, l'obbligo di svolta a destra in via dell'Osservanza all'incrocio con via San Mamolo, l'obbligo di svolta a sinistra in via San Mamolo all'incrocio con via dell'Osservanza, il divieto di svolta a destra in viale Aldini all'incrocio con via San Mamolo, il divieto di svolta a sinistra in viale Panzacchi all'incrocio con via San Mamolo.

Dal divieto sono esclusi i veicoli che devono accedere a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le linee bus 29 e 52 subiranno delle deviazioni di percorso dalle 18 a fine servizio di mercoledì 10 settembre.