Notte bianca in via Sardegna e in via Lombardia: il programma e gli orari delle feste di strada

Bologna, 14 giugno 2024 – Si avvicina l’estate e proseguono gli appuntamenti con le notti bianche, dopo via Dagnini – Orti e San Lazzaro è il turno di via Lombardia e Sardegna. Tra piazza Aldrovandi e Porta Ravegnana avrà luogo “Arte Vitale”, festa di strada organizzata dagli operatori commerciali.

Ancora una notte bianca

A partire dalle 19 di sabato 15 giugno si accenderà la serata in via Sardegna e in via Lombardia. Nella strada pedonalizzata per l’occasione non mancheranno la musica dal vivo, i mercatini di artigianato artistico e gli stand di street food che affiancheranno gli esercizi commerciali del quartiere, aperti fino a tarda serata. Attività anche per i più piccoli che potranno partecipare a laboratori tematici, ad animazioni e giochi gonfiabili. Contribuiranno al lieto svolgimento dei festeggiamenti anche le associazioni di volontariato, sport e teatro di strada che promuoveranno le proprie iniziative fino alla conclusione della serata, prevista per mezzanotte.

I commercianti si mobilitano per via San Vitale

Trasformazione notturna per il tratto che va dal torresotto fino alle Due Torri in un momento sfavorevole per la zona, dovuto alla chiusura della strada per i lavori di manutenzione della Garisenda. Dodici ore di festa per non pensare ai problemi di tutti i giorni, da mezzogiorno a mezzanotte saranno presenti mercatini e bancarelle, stand di artigianato, autoproduzioni, nonché un punto di incontro per il dibattito e la divulgazione filosofica. Il tentativo di rilancio dell’area ha trovato il sostegno anche dell’amministrazione comunale; i proprietari delle attività del luogo si erano organizzati nel Comitato Vitale, attivo sul canale social di Instagram.

Come cambia la viabilità: orari e strade interessate

Stop al transito veicolare in forma estesa dalle 12 alle 24 di sabato 15 giugno da Piazza Aldrovandi a Piazza di Porta Ravegnana. Esclusi dal vincolo i residenti che debbano accedere ai passi carrabili di via San Vitale, via Benedetto XIV, via Caldarese, via Castel Tialto, via dal Luzzo e via Santo Stefano (da via dal Luzzo a vicolo Alemagna).

Le stesse restrizioni sono in vigore anche per Strada Maggiore, da via Borgonuovo e piazza San Michele, con l’eccezione degli accedenti ai passi carrabili della stessa Strada Maggiore, via Guido Reni, Piazza San Michele, via De’ Leprosetti, vicolo Broglio, vicolo Fantuzzi, via Gerusalemme e via Santa.