Notte blu 2023 a Bologna, alla scoperta delle acque fra visite guidate e videomapping

Bologna, 8 settembre 2023 – I canali di Bologna sotto una nuova e affascinante luce. Domani, sabato 9 settembre, appuntamento con l’ottava edizione della Notte Blu, la manifestazione dedicata alla valorizzazione della Città d’Acque, presentata dall’ente Canali di Bologna.

Programma ridotto quest’anno, rispetto alle precedenti edizioni. Si parte alle 14 all’Opificio delle Acque (via Calari 15), Centro Didattico – Documentale nonché quartiere generale dei canali, dove si svolgeranno visite guidate, laboratori per bambini, una mostra fotografica e una performance di burattini.

L’evento continuerà poi in altre parti della città e al Guazzatoio, in via Augusto Righi, 1 con l’appuntamento clou:

Videomapping sul Reno

In programma anche lo spettacolo di Videomapping lungo il canale di Reno per raccontare la vita dei canali nella storia e nel presente della città. L’appuntamento è dalle 20,30 alle 23, con ingresso (su prenotazione), ogni 10 minuti.

Il programma completo

Come partecipare

Si può partecipare agli eventi solo con prenotazione obbligatoria scrivendo a: [email protected] o a questo link https://tinyurl.com/Notteblu2023

Partner della Notte Blu 2023: Associazione Burattini a Bologna, Prospectiva, Confguide Confcommercio Città Metropolitana, D-Sign e Un altro Studio.

Notte Blu fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. L’evento è organizzato da Canali di Bologna con la collaborazione Confcommercio Ascom Bologna e con il contributo di Cae Spa e Galletti Spa. Le iniziative a pagamento hanno come finalità la raccolta di fondi per sostenere progetti speciali di valorizzazione del reticolo dei canali di Bologna.