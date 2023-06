Notte blu 2023 a Sasso Marconi: nelle strade tra musica e buon cibo

Sasso Marconi (Bologna), 21 giugno 2023 – Negozi aperti, mercatini, degustazione e spettacoli in tutto il centro di Sasso. Torna stasera la Notte blu della cittadina di Marconi, che su iniziativa di commercianti e associazioni locali conferma la formula di successo di una festa che inizia alle 19 e prosegue per tutta la serata e prosegue fino a tardi coinvolgendo i partecipanti con una miscela di suoni, profumi, sapori e un colore dominante, il blu, a collegare idealmente i diversi punti del centro cittadino.

Ogni angolo e caseggiato si anima con la complicità dei bar e dei locali che proporranno musica dal vivo. Musica anche in piazza dei Martiri con le band Vocenera e Ultima revisione, mentre in via del Mercato e via Stazione si ballerà a ritmo di country con i Country Village e di samba, con l’esibizione delle ballerine brasiliane del gruppo Sambeleza Bologna sul palco del Robbi caffè da segnalare lo spettacolo di Giorgio Comaschi. Lungo le strade l’esposizione di moto a cura del Moto Club Sasso Marconi e di Harley-Davidson-auto Usa, il mercatino dei creativi in viale Kennedy e l’angolo dedicato alla magìa e cartomanzia in Galleria Marconi, mentre per i più piccoli ci sono i giochi della tradizione e i Lego nella Piazzetta del Teatro e il luna park nella Piazzetta del Mercato.

Proposta di qualità anche per la ristorazione di strada e i laboratori del gusto di Slow Food, con degustazione di salumi e formaggi abbinati ai vini delle cantine locali e ai prodotti da forno della chef stellata Aurora Mazzucchelli. E poi i cibi della tradizione con le rosette di mortadella di Pro Loco, gli hamburger dell’osteria di Colle Ameno, le birre artigianali del Birrificio Petroniano e i banchi dei produttori locali. Gran finale in centro col taglio della torta blu della pasticceria della piazza.

g. m.