Notte dei Musei 2023 a Bologna, dove andare

Bologna, 12 maggio 2023 – Domani è la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e, nel nostro Paese, dal Ministero della Cultura, che ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere il patrimonio museale europeo. E la città metropolitana è pronta ad aprire le porte di numerosi musei, per divulgare, mostrare la bellezza artistica e culturale al loro interno.

Il programma è vasto, partendo dagli appuntamenti in città, ai quali si partecipa attraverso la prenotazione obbligatoria.

Anche la Pinacoteca di Bologna partecipa alla Notte europea dei Musei di sabato 13 maggio (FotoSchicchi)

Musei aperti

Al Museo Civico Archeologico, alle 19.30 e alle 21, c’è ‘Parole di pietra’, visite guidate al Lapidario del museo, che sarà aperto fino alle 23, per il costo di 1 euro. Al Museo Civico Medievale, si trascorre ‘Mezzanotte al museo: il mistero delle opere’, una visita animata per bambini dai sei anni in su, dalle ore 20.30 alle 22. L’apertura straordinaria del museo, del piano terra e di quello interrato, si spinge fino alle 23. L’evento è gratuito per i più piccini, costa 1 euro per gli adulti. Al Museo del Patrimonio Industriale, l’appuntamento è con la visita guidata ‘Il segreto del mulino da seta. Un caso di spionaggio industriale nella Bologna del XVII secolo’, alle ore 21. Il museo è aperto fino alle 23. Il Museo Ebraico apre le sue porte dalle 21 a mezzanotte alla sezione permanente e alla mostra ‘La Shoah a Bologna nelle carte dell’archivio Sinigaglia”. In questo caso, la prenotazione non è obbligatoria e l’evento è gratuito. Dalle 19 alle 22, le sedi della Pinacoteca Nazionale, in via delle Belle Arti 56 e a Palazzo Pepoli Campogrande, sono aperte per partecipare a visite di approfondimento e di scoperta dei nuovi e i permanenti allestimenti.

Musei aperti in provincia

Ci sono eventi che collegano direttamente Bologna con la provincia, come accade con Bentivoglio. Con ‘Il pane tra città e contado: da Bologna a Bentivoglio’, percorso dedicato alla scoperta degli antichi luoghi del pane tra la città e la campagna, organizzato dal Museo del Patrimonio Industriale e il Museo della Civiltà Contadina. Il ritrovo è alle 17.30 al MAMbo, e si conclude sempre al museo alle 22.30, dopo aver scoperto i territori del Cavaticcio e dei musei con un bus, con la possibilità anche di cenare alla Locanda di Villa Smeraldi (25 euro). Il costo è di 1 euro per ogni ingresso. A Casalecchio di Reno, la Casa Museo Nena organizza ‘Apericena con delitto al Museo’ alle ore 20. Il costo è di 30 euro con prenotazione obbligatoria. A Castenaso, il Museo della Civiltà Villanoviana propone un’apertura serale dalle 20 alle 23, con alle 21 una visita guidata alle esposizioni delle stele e dei corredi della necropoli di Marano. Il Museo Rocca di Dozza, a Dozza, programma una visita straordinaria notturna alla Rocca, con un evento a pagamento che termina alle 23. Alla Rocca Sforzesca di Imola, si raccontano ‘I segreti della Rocca’, con la voce di Diego Galizzi, direttore dei Musei. Il tutto inizia alle 21. A Minerbio, il Museo della Religiosità Popolare apre le porte dalle 16 alle 20 con ingresso a offerta libera. A Monte San Pietro, il Museo della Badia del Lavino propone una visita guidata animata dalle ore 20.30 a ingresso gratuito. A Pieve di Cento grandi appuntamenti: è prevista l’apertura straordinaria alla Pinacoteca Civica ‘G. Campanini’ Le scuole di Pieve di Cento della collezione permanente e della mostra ‘Pirro Cuniberti. Poeta del segno’, dalle 10 alle 22. Al Museo delle Storia si va alla scoperta della storia di Pieve, dalle 18 alle 22. Al Museo Magi ‘900, dalle 10 alle 22 c’è l’apertura straordinaria del Giardino delle Arti. Dalle 19 alle 23, anche l’apertura straordinaria della mostra inedita di Remo Fabbri, ‘Omaggio a Remo Fabbri’, allo Show-room della Galleria d’arte ‘Il Ponte 04’. Il programma continua anche a San Giovanni in Persiceto, con ‘Museo del Cielo e della Terra’ alle ore 21. L’evento è dedicato agli esperimenti spaziali che illuminano la notte. A San Lazzaro di Savena, c’è una visita guidata unita a una caccia di indizi nelle sale espositive del Museo della Preistoria Luigi Donini. San Pietro in Casale festeggia i suoi musei. Al Museo Casa Frabboni, dalle 16.30 alle 23, arte, spettacolo e archeologia si coniugano dando vita a un evento che valorizza l’arte museale. Sono previste visite guidate e spettacoli teatrali. Valsamoggia apre le porte del Museo Civico A. Crespellani dalle 10 alle 22.30, tra presentazione di libri e visite guidate.