Notte dei ricercatori 2025 a Bologna: il programma e gli eventi da non perdere

Bologna, 23 settembre 2025 – La Notte europea dei ricercatori 2025 illumina Bologna con un ricco calendario di iniziative diffuse in città, in programma venerdì 26 settembre. Dalla scoperta dei luoghi simbolo alle passeggiate nei quartieri meno noti, fino ai laboratori che trasformano la ricerca in esperienza diretta, la scienza esce dai laboratori per incontrare i cittadini in un contesto speciale: la notte. Promosso da Society con il contributo di Cnr, Cineca, Università di Bologna, Inaf, Infn e Ingv, il progetto trasforma la città in un grande laboratorio a cielo aperto, con eventi gratuiti che coniugano conoscenza e meraviglia. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Quando e dove si svolge

La Notte dei ricercatori animerà Bologna il 26 settembre trasformandola in un grande palcoscenico diffuso della scienza. Dai portici del centro storico ai quartieri periferici, dai musei universitari ai laboratori di ricerca, la città diventa il teatro di trekking urbani, visite guidate, laboratori interattivi e attività per tutte le età. L’apertura ufficiale è fissata alle 17.30 all’Area di Ricerca del Cnr al Navile, con la presenza delle istituzioni locali e dei partner del progetto. Subito dopo, alle 18.30, nel cortile di Palazzo Poggi, il Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari inaugurerà il programma del distretto universitario, da cui si dirameranno le iniziative che coinvolgeranno tutta la città fino a tarda notte.

Gli eventi da non perdere a Bologna

Il cuore pulsante della serata sarà piazza Scaravilli, che ospiterà un fitto calendario di laboratori e dimostrazioni. La piazza diventerà un’arena dove il pubblico potrà esplorare, dalle 18, il futuro della cybersecurity, capire con esempi concreti come difendersi dagli attacchi digitali e scoprire il nuovo Cyber Resilience Act attraverso percorsi di legal design e simulazioni interattive; un campo, questo, che interessa parecchio la città e per cui si cercano talenti.

Non mancheranno momenti spettacolari: dalle 20 alle 24, le facciate di piazza Scaravilli si trasformeranno grazie alle videoproiezioni di Art of Darkness, un progetto europeo che riflette sul rapporto tra buio e luce nella storia, con un omaggio speciale a Ulisse Aldrovandi e al suo “teatro della natura”.

Palazzo Poggi ospiterà invece un confronto su intelligenza artificiale e discriminazione, con il progetto europeo Aequitas, che indaga come gli algoritmi possano generare disuguaglianze e quali strumenti siano utili a garantire equità, anche in ambito sanitario. L'appuntamento è a partire dalle 19.30.

Sempre in Piazza Scaravilli, i ricercatori del National Biodiversity Future Center condurranno il pubblico alla scoperta della biodiversità marina e terrestre, con strumenti digitali che renderanno interattiva l’esperienza. Il tema della sostenibilità sarà al centro dello spazio dedicato a Nest, la ricerca sull’energia del futuro, con esperimenti su batterie, celle a combustibile e nuovi materiali. Accanto, i matematici dell’Alma Mater guideranno i visitatori in un “viaggio tra teoremi e gemelli digitali”, svelando i lati più affascinanti di una disciplina spesso percepita come astratta. Un altro protagonista della serata sarà il supercalcolo, con i laboratori interattivi dedicati al supercomputer Leonardo, capace di simulare fenomeni complessi, dal clima ai beni culturali. La ricerca dialogherà anche con le scienze umane: lo stand Lingue d’Italia proporrà un tuffo nei dialetti e nella lingua felsinea, con prove di lettura e interazioni sul lessico bolognese. Appuntamento dalle 18.

Infine, prima di immergersi nella lunga notte della scienza, il pubblico potrà partecipare a una visita guidata speciale: alle 17, da Piazza Maggiore, partirà un itinerario dedicato alla storia universitaria di Bologna, che si concluderà proprio a Palazzo Poggi, in concomitanza con l’inizio ufficiale della manifestazione.

Il programma completo

Puoi trovare l’evento che preferisci consultando il programma completo qui.