Torna la Notte Rossa: il programma della tre giorni delle case del popolo

Bologna, 17 ottobre 2023 – Ritorna, per l'undicesima edizione, la festa delle case del popolo e dei circoli culturali, La Notte Rossa, organizzata da Fondazione Duemila nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Venerdì 20 dalle 18, in piazza dell'Unità 4, verrà inaugurata la biblioteca popolare, la struttura che raccoglierà in oltre mille volumi il lascito culturale della sinistra italiana. Saranno presenti Federica Mazzoni (presidentessa quartiere Navile), Antonella Agnoli (progettista culturale), Elena Di Gioia (delegata alla cultura del Comune), e Martina Rosci (collaboratrice della fondazione). “Partendo dalle case del popolo, l’evento è un’occasione per confrontare le idee progressiste e per rafforzare la partecipazione democratica”, afferma Mauro Roda, presidente Fondazione Duemila. Per la fondazione ci sarà anche Giuseppe Chili, “in un’edizione dal sapore di resistenza, di confronto e di aggregazione continuativa di persone che pensano al bene comune “.

Il programma della notte rossa

L'evento principale della tre giorni sarà "Il Pci e la questione ambientale, il caso dell'Emilia-Romagna. Una riflessione tra passato e presente", sabato 21 alle 17.30 in piazza dell'Unità 4 e a cura dello storico Carlo De Maria, Eloisa Betti (università di Padova), Luca Gorgolini (università di San Marino), Tito Menzani (università di Bologna) e Fabio Montella (istituto storico di Modena). Sarà presente anche Daniele Ara, assessore alla scuola e all’agricoltura del Comune. Ad alleggerire il sabato, dalle 18.30 ci penseranno Francesca Calderara e le attrici Elisa Ciofini e Francesca Miti, con il loro spettacolo "Guarda che Fo".

Nella giornata di domenica 22, Jadranka Bentini e Stefano Bonaga, inaugureranno alle 10.30 la mostra ‘gli artisti della notte rossa’. Sabato pomeriggio nella casa del popolo di Castenaso ci sarà la mostra che ricorderà l’intervento di solidarietà verso i profughi durante le guerre di metà anni ’90 nella ex Jugoslavia. “Accoglienza e solidarietà, due parole che bisogna recuperare nel lessico politico odierno”, afferma De Maria. Lo stesso giorno, alle 17.30, nella casa del popolo di Pieve di Cento, sarà presentato il progetto "biblioteca e archivio storico", dove “affronteremo i temi della povertà culturale e della solitudine che colpiscono i nostri giovani - afferma Maria Giuseppina Muzzarelli, docente e storica dell’Alma Mater -, a cui vogliamo dare un luogo in cui alimentare la conoscenza e la loro sensibilità circa essa”. Oltre ai tre giorni di questo fine settimana, gli eventi continueranno anche lunedì 23 alle 18.30 nella casa del popolo di San Donato con la presentazione del libro ‘Giacomo Matteotti, un anno di dominazione fascista’ e mercoledì 25 alle ore 20.45 alla casa del popolo di Corticella con ‘Viva la Vida’, che celebra le opere e la vita di Frida Khalo.