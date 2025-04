Nuovi locali a Bologna: Battirame11 apre la stagione 2025 e si rinnova

Bologna, 4 aprile 2025 – Nasce un nuovo spazio coperto per grandi eventi a Bologna, unico nel suo genere: Battirame 11 si espande e la sua nuova veste verrà inaugurata questo weekend con eventi d’eccezione. Sabato, alle 19, ci sarà una serata speciale a inviti, mentre domenica 6 aprile, dalle 11 alle 18, l’apertura sarà rivolta a tutta la città, con il mercatino “Diversamente Fashion” e lo street food firmato Max Poggi. Il ricavato andrà devoluto alla Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche per finanziare il Bellaria Research Center.

L’alleanza

Ma facciamo un passo indietro: perché si parla di una realtà unica nel suo genere? Lo spazio di Battirame coinvolge il progetto di alleanza tra Ingrediente Italia, società di Max Poggi e del Ceo Franco Rinaldi, e la cooperativa sociale Eta Beta, una realtà che dal 1992 si impegna con dedizione nella realizzazione di progetti, lavori e opportunità di vita quotidiana. La collaborazione tra le due realtà è iniziata nel 2021, e ora continua a crescere e migliorare di anno in anno, ponendosi obiettivi sempre più ambiziosi, come questo nuovo spazio di 2mila metri quadrati, che può ospitare circa 180 persone a sedere o 200-220 in piedi.

Tutto riciclato, anche il capannone

Un aspetto significativo è che tutti gli elementi sono realizzati con materiali di recupero: grazie ad accordi con aziende e con la Fiera tutto è realizzato da scarti industriali, oggetti inutilizzati di allestimenti e così via. Anche l’intero capannone è stato riciclato: la struttura infatti proviene dall’ex centro stampa dei Mondiali Italia ’90, utilizzato accanto al Dall’Ara, e che nel 2003 è stato trasferito lì. In passato faceva parte del centro sociale livello 57, che fu chiuso nel 2008. Da allora, la struttura è stata immersa nel degrado, quasi come una discarica, e ora rinasce per eventi privati di vario genere. Il ristorante all’aperto, già attivo da diverse estati, continuerà invece a offrire la sua proposta culinaria di qualità.

L’inaugurazione questo fine settimana

Questo weekend, dunque, inaugura questo spazio con due eventi:

Sabato alle 19 ci sarà l’iniziativa benefica a inviti “Vestirame – Diversamente Fashion”, una sfilata organizzata da Ladies’ Circle 13 Bologna, con la regia e produzione curate da Titti Baiocchi, producer di fashion show della Milano Fashion Week. Le modelle non professioniste indosseranno in passerella capi firmati di seconda mano donati da privati e brand. Questi capi saranno poi messi in vendita, anche nel mercatino solidale del giorno successivo, aperto a tutta la città, per supportare la realizzazione del Bellaria Research Center.

Il giorno successivo, domenica 6 aprile, ci sarà il mercatino, dalle 11 alle 18, dove i visitatori potranno acquistare capi firmati a prezzi speciali, donati da persone e brand che hanno scelto di mettere a disposizione i loro vestiti e accessori per una causa benefica. Oltre a ciò, saranno in vendita anche gli oggetti artigianali della cooperativa Eta Beta, come prodotti di design in vetro, terracotta, legno, e così via. Oltre alle loro composizioni di piante e fiori dal vivaio, verdure e conserve dal loro orto urbano. Immancabile il cibo: lo street food gourmet sarà firmato dallo chef Max Poggi di Ingrediente Italia con la cucina di Eta Beta.