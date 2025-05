Nuovo appuntamento con ‘Imprese Riuscite’

Bologna, 4 maggio 2025 – Nuovo appuntamento stasera con ‘Imprese Riuscite’, iniziativa benefica ideata e promossa dalle realtà economiche bolognesi – Illumia, Dino Corsini, Faac e Macron – a sostegnodei progetti sociali realizzati da quattro onlus attive sul territorio.

Dopo l’esordio nel segno del basket, con il dialogo tra Carlton Myers e Sasha Danilovic nella sede di Macron, questa volta tocca all’ad di Dallara Automobili, Andrea Pontremoli, raccontare, come dice il titolo dell’incontro, cosa si intenda per ’Utili con utile’ (sottotitolo: ’Viaggio trasversale alle tematiche di interesse aziendale e sociale’): l’appuntamento, solo su invito, è per le 19 di stasera al Centro Porsche di via Monterumici 15.

’Imprese Riuscite’ è un ciclo di incontri esclusivi in cui volti notissimi dello sport e dell’imprenditoria salgono sul palco per condividere dal vivo storie vere di tenacia, coraggio e determinazione. Le serate, riservate alle aziende sponsor, uniscono ispirazione, solidarietà e networking e si svolgeranno fino a giugno, e in calendario, dopo quello di domani ci sono altri incontri di livello, da quello con la campionessa paralimpica di nuoto Giulia Ghiretti fino a quello con l’ex ct della Nazionale, Roberto Mancini.